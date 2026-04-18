Śródmieście Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zawyją syreny alarmowe Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Ćwiczenia systemu alarmowego (nagranie archiwalne) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

W ramach obchodów rocznicy na terenie Warszawy zostaną uruchomione syreny alarmowe. Zostaną one włączone o godzinie 12 i będą emitować ciągły sygnał przez minutę.

Syreny zawyją, by upamiętnić bohaterów powstania w getcie warszawskim. Będzie to też jednocześnie test działania systemu ostrzegania w stolicy.

"Włączenie syren ma charakter symboliczny i techniczny, dlatego mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań" - zaznaczył ratusz.

Obchody rocznicy

Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 19 kwietnia w samo południe przy Pomniku Bohaterów Getta, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Po części oficjalnej uczestnicy przejdą w Marszu Pamięci, szlakiem najważniejszych miejsc, związanych z historią getta warszawskiego.

Wydarzenia, z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przygotowało też muzeum POLIN. W ramach programu towarzyszącego akcji Żonkile Muzeum organizuje rocznicowy koncert w wykonaniu Aleksandra Dębicza i Sinfonii Varsovii pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej. Kulminacją wieczoru będzie prawykonanie kompozycji Dębicza "Yellow Daffodil", napisanej specjalnie na 83. rocznicę wybuchu powstania.

W programie wydarzeń, przygotowanym przez Muzeum POLIN, są też spacery, dyskusje i spotkania tematyczne. Odwiedzający Muzeum mogą po raz pierwszy oglądać monumentalny fryz "Getto" Marka Oberländera. "Nieznana dotąd szerokiej publiczności kompozycja to poruszające świadectwo artysty, który jako jedyny z rodziny przeżył Zagładę" - poinformował ratusz.

Pierwsze miejskie powstanie

W 1940 roku Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie, umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w egzekucjach. Latem 1942 roku podczas wielkiej akcji likwidacyjnej Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. Wśród pozostałych narodziła się idea zbrojnego oporu.

Gdy rankiem 19 kwietnia 1943 roku niemieckie oddziały wojskowe wkroczyły do getta z zamiarem jego ostatecznej likwidacji, członkowie żydowskich organizacji zbrojnych pod dowództwem Mordechaja Anielewicza stanęli do walki o ludzką godność. Rozpoczęło się pierwsze miejskie powstanie w okupowanej przez Niemców Europie.