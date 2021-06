Mur Berliński i słynny logotyp. Nowy pomnik odsłonią w rocznicę wyborów czerwcowych

Swiatłana Cichanouska w Warszawie

"To upamiętnienie odzyskanej wolności i świadectwo, jak ważne są prawa obywatelskie. Podczas obu uroczystości wyrażana będzie solidarność z osobami, które za udział w obronie demokracji są represjonowane. W tym roku w sposób szczególny zwracamy się do społeczności białoruskiej" - przekazali urzędnicy. Swój udział w uroczystościach zapowiedziała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Przed południem ma spotkać się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim w hotelu Bristol.

Koncert i wystawa

W sobotę będzie można przyjść na skwer ks. Jana Twardowskiego na otwarcie wystawy plenerowej "Niepokorne 2.0. Kobiety w opozycji lat 80". To projekt Domu Spotkań z Historią.

32. rocznica wyborów czerwcowych.

4 czerwca 1989 Polacy poszli na wybory, by - jak się okazało - dać wyraz niezadowoleniu wobec panującego systemu. Komunistyczna partia, która od końca II wojny światowej trzymała kraj twardą ręką, zachwiała się w posadach i kilka miesięcy później przestała istnieć, chociaż mogła liczyć na to, że czerwcowe wybory - owoc kompromisu Okrągłego Stołu - przedłużą jej życie. Stało się inaczej. Po wyborczym trzęsieniu ziemi po władzę - jeszcze niepełną - sięgnęła Solidarność. Według historyków głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych zmian w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.