Do Centrum Nauki Kopernik zawitał robotyczny pies. Jak każdy pies, ten również dostał swoje imię, wabi się SPOT. Do budynku wszedł w towarzystwie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz dyrektora Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofera.

Może poleci na Marsa

Przed tego typu robotami ważne zadania. - To jest robot, który ma pokazać nie tylko to, co technologia jest w stanie dzisiaj stworzyć, ale pokazać, do czego tego typu roboty są wykorzystywane. Są wykorzystywane w sytuacjach wyjątkowych. Są używane tam, gdzie człowiek nie może być np. w miejscach skażonych - powiedział Rafał Trzaskowski. Dyrektor Centrum Nauki Kopernik podał przykład takiego miejsca. - SPOT był m. in. w Czarnobylu, gdzie promieniowanie jest wysokie i jest to niebezpieczne miejsce dla ludzi - podkreślił.