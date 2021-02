Warszawscy restauratorzy zwolnieni z części opłaty za koncesję na alkohol

Trzaskowski: mam nadzieję, że pomożemy utrzymać miejsca pracy

- To bardzo trudny czas dla branży gastronomicznej, wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby, by pomóc przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom pomożemy przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy i powrocie do normalnej działalności, kiedy skończy się już epidemia COVID-19 – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przedstawił radzie projekt uchwały.