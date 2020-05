Reporter "Gazety Wyborczej" zatrzymany w czasie protestu przedsiębiorców. Policjanci wywieźli go do Wołomina

W piątek w centrum Warszawy rozgoryczony tłum protestujących domagał się odmrożenia gospodarki mimo trwającej pandemii. Najpierw spotkali się na placu Defilad, by przemaszerować później w stronę Alei Jerozolimskich. Podobnie jak w czwartek, chcieli przejść pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, by wykrzyczeć swoje postulaty.

Pokazał legitymację, ale to nie pomogło

Policjanci wyprowadzali z kordonu pojedyncze osoby. Wśród nich i Rutkiewicza. Dziennikarz pokazał funkcjonariuszom swoją legitymację. Jednak zamiast go wypuścić, zaprowadzili do radiowozu. Reporter informował, że wykonywał tylko swoje obowiązki, ale policjanci nie reagowali.

Zaproponowali podwózkę

Dopiero na miejscu dziennikarz mógł wykonać telefon do rzecznika stołecznej policji Sylwestra Marczaka. Do policjanta już wcześniej dotarła informacja o zatrzymaniu Rutkiewicza. Przeprosił reportera. Wcześniej upewnił się, czy ten na pewno pokazywał legitymację i czy miał maseczkę na twarzy. Jak relacjonował Rutkiewicz, przeprosił go też zastępca komendanta w Wołominie Rafał Trzaskoma. Zaproponował, że policjanci odwiozą go z powrotem do Warszawy, ale dziennikarz odmówił.