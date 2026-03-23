Drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Uniwersyteckie godło przejdzie renowację

Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

"Uniwersyteckie godło, które codziennie wita studentów i pracowników uczelni przechodzących przez Bramę Główną przy Krakowskim Przedmieściu, udało się na zasłużone zabiegi regenerujące. Konserwatorzy wykonają niezbędne prace, dzięki którym symbol Uniwersytetu Warszawskiego odzyska swój blask" - poinformowała uczelnia w mediach społecznościowych.

- Godło, ustanowione w 1817 roku, towarzyszy uczelni niemalże od samego początku istnienia, symbolizuje nie tylko ideę i wartości, które przyświecały założeniu uczelni, ale także skomplikowaną jej historię - powiedział kustosz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego dr Krzysztof Mordyński w filmie z serii "Czytaj z UW".

Orzeł bardzo drażnił rosyjskiego księcia

Główną częścią godła jest orzeł biały - symbol państwa, które otacza pięć gwiazd.

- Te pięć gwiazd symbolizuje pięć pierwszych wydziałów uniwersytetu. W swych szponach orzeł trzyma dwa przedmioty: gałąź lauru i liść palmy. Symbolizują one z jednej strony trud, a z drugiej zwycięstwo, nagrodę - wyjaśnił Mordyński.

Polski orzeł bardzo drażnił wielkiego księcia Konstantego, brata cesarza Rosji Aleksandra I, więc w 1823 roku doprowadził on do usunięcia go. Kiedy jednak w 1915 roku polska społeczność naukowa odzyskała uniwersytet, postanowiono przywrócić dawny symbol i umieszczono godło UW na bramie. Zdobiło ono wejście do uczelni do czasów II wojny światowej, kiedy zdjęli je niemieccy okupanci.

Uniwersyteckie godło przechodzi renowację Uniwersyteckie godło przechodzi renowację Źródło: UW Uniwersyteckie godło przechodzi renowację Źródło: UW Uniwersyteckie godło przechodzi renowację Źródło: UW Uniwersyteckie godło przechodzi renowację Źródło: UW

Po wojnie nie przywrócono dawnego godła - uniwersytecki orzeł miał koronę - ale zamieszczono godło państwowe z orłem bez korony. Orzeł uniwersytecki powrócił na bramę w 1984 roku.

Opracowała Katarzyna Kędra /tok