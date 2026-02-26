Pochodzi z XIV wieku. Przechodzi remont

Remont kościoła paulinów Źródło: BSKZ

Remont zabytkowego kościoła Świętego Ducha przy ulicy Długiej 3 realizowany jest od kilku lat.

W latach 2022-2024 - przy wsparciu dotacji z miasta - przeprowadzono remont elewacji frontowej, tympanonu i kraty okiennej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (od strony ulicy Długiej). Wykonano izolację przeciwwilgociową ściany fundamentowej elewacji zachodniej oraz remont konserwatorski ceglanych elementów dolnej kondygnacji kościoła.

"Stan techniczny elewacji wymagał pilnej interwencji"

Zakończył się kolejny etap konserwacji. W 2025 roku przeprowadzono remont niewidocznej z ulicy elewacji wschodniej i dwóch elewacji wieży wschodniej. Do czasu rozpoczęcia prac spod zniszczonych tynków nawy bocznej widoczny był niezabezpieczony mur ceglany. "Stan techniczny elewacji wymagał pilnej interwencji. Renowacji poddano wyprawy tynkarskie oraz profilowane gzymsy i wystrój sztukatorski, a następnie pomalowano elewację farbą zolowo-krzemianową. Prace konserwatorskie objęły także wykonane z piaskowca kapitele pilastrów zdobiące dwie elewacje wschodniej wieży kościoła" - wymieniła w komunikacie Magdalena Łań z biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Jak dodała, podczas remontu usunięto także cementowe uzupełnienia niewłaściwie wykonane podczas wcześniejszych restauracji. Wzmocniono również strukturę kamienia i uzupełniono ubytki zaprawą mineralną. "Trudno usuwalne ciemne przebarwienia oraz wykonane uzupełnienia wymagały scalenia kolorystycznego powłoką laserunkową. Konserwacji poddano także ślusarkę okienną na wschodniej elewacji kościoła" - przekazała Łań.

Łącznie miasto w latach 2022-2025 wsparło remont świątyni kwotą 732 996 złotych. Z kolei na tegoroczne prace Warszawa przekazała ponad 260 tysięcy złotych.

Przekazany paulinom przez króla

W XIV wieku w miejscu obecnej świątyni ojców paulinów stał drewniany kościółek oraz pierwszy w Warszawie szpital.

W czasie tzw. potopu szwedzkiego (1655-60) obie budowle zostały zniszczone, a ruiny wraz z ziemiami król Jan Kazimierz w 1662 roku przekazał paulinom jako wyraz wdzięczności za obronę Jasnej Góry.

W obecnej formie barokowy kościół paulinów wzniesiono w latach 1707-1717 według projektu Józefa Pioli i Józefa Bellottiego.

W czasie Powstania Warszawskiego świątynia została poważnie uszkodzona. Trzy lata po wojnie, paulini wrócili do kościoła i klasztoru i rozpoczęli odbudowę, która trwała do 1956 roku.

