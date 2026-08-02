Rusza remont wiaduktu przy GUS-ie. Będą zwężenia na Trasie Łazienkowskiej
Remont wiaduktu ruszy w poniedziałek o godzinie 7. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, prace mają polegać na naprawie i wzmocnieniu jego stalowo-betonowej konstrukcji. Przez najbliższe cztery tygodnie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Głównego Urzędu Statystycznego.
Podczas robót za dnia drogowcy będą zamykali po jednym pasie każdej jezdni Trasy Łazienkowskiej. Kierowcy przejadą wtedy dwoma pozostałymi.
W pierwszej kolejności zamknięte zostaną pasy lewe po każdej stronie jezdni. Kolejne będą środkowe, a na zakończenie drogowcy zajmą się prawymi.
"Nocami planujemy - w godzinach 22-6 - zamykać dwa pasy na każdej jezdni: prawy i środkowy" - ostrzega ZDM.
Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie
Źródło: tvnwarszawa.pl