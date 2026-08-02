Śródmieście Rusza remont wiaduktu przy GUS-ie. Będą zwężenia na Trasie Łazienkowskiej Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Remont wiaduktu ruszy w poniedziałek o godzinie 7. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, prace mają polegać na naprawie i wzmocnieniu jego stalowo-betonowej konstrukcji. Przez najbliższe cztery tygodnie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas robót za dnia drogowcy będą zamykali po jednym pasie każdej jezdni Trasy Łazienkowskiej. Kierowcy przejadą wtedy dwoma pozostałymi.

W pierwszej kolejności zamknięte zostaną pasy lewe po każdej stronie jezdni. Kolejne będą środkowe, a na zakończenie drogowcy zajmą się prawymi.

"Nocami planujemy - w godzinach 22-6 - zamykać dwa pasy na każdej jezdni: prawy i środkowy" - ostrzega ZDM.

Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl