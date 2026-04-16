Śródmieście

"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa

Remont "Grubej Kaśki"
Źródło: ZDM Warszawa
Stoi przy Placu Bankowym. To klasycystyczna rotunda, osłaniająca dawną studnię miejską. Nazwę wybrali jej mieszkańcy. "Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Prace prowadzone są pod okiem konserwatora i ornitologa.

Ostatni duży remont wodozbiór przeszedł w 2004 roku i potrzebował kolejnego. Jak wyjaśnili drogowcy, upływ czasu, ale także drgania, zanieczyszczenia z przejeżdżających pojazdów czy szkody powodowane przez wandali widać nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz obiektu. "Drewniane belki zabezpieczające otwór studzienny są przegniłe i spróchniałe, dlatego wymagają wymiany" - dodali.

"'Gruba Kaśka' jest obecnie zasłonięta i prowadzone są działania, które pomogą jej odzyskać dobry wygląd" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich. Inwestycja realizowana jest etapowo. Wykonawca prac został wyłoniony w ogłoszonym w ubiegłym roku przetargu.

W wodozbiorze zdemontowano już i rozebrano niezbędne elementy, zamontowano rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne, na dachu prowadzone są prace związane z konserwacją drewnianych elementów konstrukcyjnych, ich oczyszczeniem, odgrzybianiem, dezynfekcją, uzupełnieniem ubytków i zabezpieczeniem powierzchni. Równolegle wykonywane są prace uszczelniające.

Elewacja i cokół są czyszczone i dezynfekowane, naprawiane są rysy, uzupełniane ubytki tynków.

"Gruba Kaśka" ma 240 lat. Potrzebuje remontu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gruba Kaśka" ma 240 lat. Potrzebuje remontu

Na miejscu konserwator i ornitolog

"Prowadzone są także prace przy elementach drewnianych i metalowych na zewnątrz, w tym ich oczyszczanie, zabezpieczenie i przygotowanie do dalszych etapów wykończeniowych. Wewnątrz obiektu prowadzone są roboty renowacyjne obejmujące: ściany, podłogę, belki drewniane oraz historyczny kołowrót" - poinformował ZDM.

Zakres tych prac obejmuje m.in. oczyszczanie i dezynfekcję powierzchni, naprawę uszkodzeń, uzupełnianie ubytków, przygotowanie elementów drewnianych oraz ich zabezpieczenie konserwatorskie. W pierwszym etapie zamontowany zostanie ponownie kołowrót – już po jego odnowieniu.

"'Gruba Kaśka' jest zabytkiem, prace są więc prowadzone według konkretnych wytycznych i pod nadzorem konserwatora. W okolicach obiektu bytowały też gołębie. Dlatego przed rozpoczęciem prac ZDM poprosił ornitologa o nadzór i zalecenia" - zaznaczył ZDM.

Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka

Nazwa od mieszkańców

Studnia powstała w latach 1783–1787 według projektu Szymona Bogumiła Zuga, jako element zespołu budynków na Tłomackiem. Nazwę nadali jej warszawiacy – najprawdopodobniej z powodu okrągłej formy. To klasycystyczna rotunda, osłaniająca dawną studnię miejską.

Stała mniej więcej pośrodku placu Tłomackie i służyła jako ujęcie wody. Jeszcze w międzywojniu korzystali z niej m.in. warszawscy dorożkarze. Podczas II wojny światowej rotunda uległa znacznemu uszkodzeniu, ale nie została zniszczona. W przeciwieństwie do większości zabudowy Tłomackiego.

W 1947 roku obiekt zrekonstruowano. Jednak budowa Trasy W-Z diametralnie zmieniła jego otoczenie i "Gruba Kaśka" znalazła się między jezdniami nowej arterii.

pc

pc
Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Warszawa

Historia WarszawyArchitektura i designWoda
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
Praga Południe
Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Nagrały nagą podopieczną. Trzy osoby z wyrokami
Okolice
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Żaden nie powinien kierować, ojciec i syn jechali kupić auto
Okolice
Dachowanie na Kruczkowskiego
Dachowanie pod Mostem Poniatowskiego. Dwie osoby w szpitalu
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
Faktury z podmienionym numerem konta wysłane z firmowej skrzynki
Okolice
40-latek został zatrzymany
Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów
Okolice
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku. W nocy zmarł 20-latek
Okolice
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz na strzelnicy postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
Okolice
Protest w obronie topoli
Zebrali się, by bronić wyjątkowego drzewa
Praga Południe
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
Okolice
Policja rozbiła gang zajmujący się przestępczością samochodową
Kradzieże aut, wyłudzenia. Mieli nawet swojego "kaskadera"
Okolice
Pożar autobusu w Wawrze
Miejski autobus stanął w ogniu
Wawer
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden kierowca przepuścił, drugi uderzył. Dramatyczny finał
Okolice
Renowacja kaplicy na wolskim cmentarzu prawosławnym
Bogurodzica, cherubiny i anioły. Nikt nie wiedział, co jest pod tynkiem
Wola
Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Dachowanie, ucieczka i niespodziewana wizyta na komendzie. Tak wpadł 24-latek
Okolice
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
Poszukiwany listem gończym został zatrzymany na lotnisku
Lotnisko, hala odlotów i kajdanki. Nieudana ucieczka do Holandii
Włochy
Potrącenie rowerzysty przed rosyjską ambasadą
Kurier potrącony przez samochód rosyjskiej ambasady
Mokotów
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie
Dariusz Gałązka
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy przebadali Bartosza G.
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Areszty po tragedii. Prokuratura o "przerzucaniu się odpowiedzialnością"
Okolice
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie
Pili razem alkohol w garażu. Doszło do ataku nożem
Okolice
Próba medialna spektaklu "Requiem dla snu" w Teatrze Studio
Wyczerpani dopaminą w niewoli algorytmów
Piotr Bakalarski
39-latek nerwowo kręcił się przy bankomacie
Zgubiły ich nerwy przy bankomacie
Bemowo
Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku
Narkotyki z gołębnika
Okolice
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Zamienił buty. Musi opuścić Polskę
Okolice
Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety
Zawieźli ją do szpitala, wtedy powiedziała, że znęca się nad nią partner
Żoliborz
Osiedle "Stacja Dom" w Nowej Iwicznej
Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
Klaudia Kamieniarz

