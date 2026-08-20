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Śródmieście

Straż miejska rekrutuje. Do obsadzenia 70 wakatów

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Trwa rekrutacja do straży miejskiej
Straż miejska z nowym smogowozem
Źródło wideo: Straż miejska / UM Warszawa
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa
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W stołecznej straży miejskiej trwa rekrutacja i kampania informacyjna na ten temat. Do obsadzenia pozostało 70 wakatów. Podano także kwotę zarobków oraz listę benefitów. Wśród nich jest program mieszkań służbowych.

Straż miejska oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem - 7200 złotych brutto podstawy (plus dodatek za wysługę lat, a po zdaniu egzaminu premię motywacyjną).

"Trzynastka" i mieszkania służbowe

Dodatkowo strażnicy miejscy mogą liczyć na: trzynastą pensję, specjalne dodatki i świadczenia socjalne, preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i prywatnej opieki zdrowotnej dla nich i ich rodziny, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach, możliwość ubiegania się o mieszkanie na czas pracy (program mieszkań służbowych), możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, wsparcie psychologiczne, bezpłatne zajęcia sportowe i dofinansowanie do kart sportowych, zniżkę 35 procent na przejazdy Kolejami Mazowieckimi.

"Praca w straży miejskiej jest bardzo różnorodna. W formacji funkcjonują referaty i oddziały specjalizujące się w różnych dziedzinach dbania o porządek i bezpieczeństwo" - przypominają w komunikacie na ten temat strażnicy.

W czasie trwania kampanii o swoich pierwszych wrażeniach z pracy w straży miejskiej opowiadać będą funkcjonariusze zatrudnieni w ramach kilku ostatnich rekrutacji. Rozmowy będą się ukazywać w mediach społecznościowych: na Facebooku i Instagramie.

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Kandydat do pracy w straży miejskiej musi mieć ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej i nienaganną opinię. Wymagana jest niekaralność potwierdzona wypisem z KRK oraz odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna.

Wszystkie informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej: rekrutacja.strazmiejska.waw.pl.

Komunikaty w ramach kampanii informacyjnej będzie można zobaczyć na słupach ogłoszeniowych, nośnikach w miejskiej komunikacji publicznej w tym w Metrze Warszawskim i na kolejowym Dworcu Śródmieście. "Jeździć" będą też na rowerach miejskich.

70 wakatów to znaczna poprawa w statystykach stołecznej straży miejskiej. Jeszcze w 2024 roku informowaliśmy, że do obsadzenia było prawie 300 etatów. Potencjalni kandydaci zwracali wtedy uwagę na małe zarobki. Dwa lata temu wynagrodzenie zasadnicze aplikanta wynosiło pięć tysięcy złotych brutto.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż miejska
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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