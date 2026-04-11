Śródmieście

Rejsy Motylkowe wracają nad Wisłę. Darmowa atrakcja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg oraz wyjątkowa wystawa
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Rejsy Motylkowe ponownie zawitają do kalendarza wydarzeń nad Wisłą. To bezpłatne wyprawy po rzece dla osób ze szczególnymi potrzebami i ich opiekunów.

Projekt ma na celu zapewnienie osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności - w tym ruchowymi, intelektualnymi, neuroróżnorodnymi, a także z ograniczeniami wzroku lub słuchu - bezpiecznego i wygodnego dostępu do rzeki. Dzięki temu mogą one uczestniczyć w aktywnościach, które na co dzień bywają dla nich trudno osiągalne.

Rejsy Motylkowe wracają nad Wisłę
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Źródło: UM Warszawa
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Źródło: UM Warszawa
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Źródło: UM Warszawa

Symbolika

Nazwa przedsięwzięcia nawiązuje do symboliki motyla - znaku różnorodności, rozwoju i transformacji, a także do idei Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Jednostki pływające po Wiśle są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Udział w wydarzeniu pozostaje bezpłatny dla wszystkich uczestników.

- Rejsy Motylkowe to jeden z najbardziej poruszających i potrzebnych projektów. Dzięki nim Wisła staje się przestrzenią naprawdę dostępną - otwartą na wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich potrzeb i ograniczeń. To nie tylko rejs, ale doświadczenie wspólnoty, równości i kontaktu z naturą w samym sercu miasta - wyjaśnia Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły, cytowany w komunikacie ratusza.

Inauguracja

Program jest realizowany od czterech lat. W ostatnim sezonie z rejsów skorzystało blisko tysiąc osób. Inauguracja tegorocznego sezonu Rejsów Motylkowych zaplanowana jest na 14 kwietnia o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje o zapisach i harmonogramie rejsów będą dostępne na kanałach Dzielnicy Wisła oraz Fundacji Szerokie Wody.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki