Śródmieście Rejsy Motylkowe wracają nad Wisłę. Darmowa atrakcja dla osób ze szczególnymi potrzebami Oprac. Alicja Glinianowicz |

Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg oraz wyjątkowa wystawa

Projekt ma na celu zapewnienie osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności - w tym ruchowymi, intelektualnymi, neuroróżnorodnymi, a także z ograniczeniami wzroku lub słuchu - bezpiecznego i wygodnego dostępu do rzeki. Dzięki temu mogą one uczestniczyć w aktywnościach, które na co dzień bywają dla nich trudno osiągalne.

Symbolika

Nazwa przedsięwzięcia nawiązuje do symboliki motyla - znaku różnorodności, rozwoju i transformacji, a także do idei Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Jednostki pływające po Wiśle są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Udział w wydarzeniu pozostaje bezpłatny dla wszystkich uczestników.

- Rejsy Motylkowe to jeden z najbardziej poruszających i potrzebnych projektów. Dzięki nim Wisła staje się przestrzenią naprawdę dostępną - otwartą na wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich potrzeb i ograniczeń. To nie tylko rejs, ale doświadczenie wspólnoty, równości i kontaktu z naturą w samym sercu miasta - wyjaśnia Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły, cytowany w komunikacie ratusza.

Inauguracja

Program jest realizowany od czterech lat. W ostatnim sezonie z rejsów skorzystało blisko tysiąc osób. Inauguracja tegorocznego sezonu Rejsów Motylkowych zaplanowana jest na 14 kwietnia o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje o zapisach i harmonogramie rejsów będą dostępne na kanałach Dzielnicy Wisła oraz Fundacji Szerokie Wody.