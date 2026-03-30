Rejestrowali auta, które nigdy nie jeździły w Polsce. Siedem osób zatrzymanych

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali siedem osób, które poświadczały nieprawdę w dokumentach, związanych z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem fikcyjnych przeglądów technicznych.
Zatrzymano trzech diagnostów samochodowych oraz cztery osoby pośredniczące w przestępstwie.
Auta jeździły we Włoszech
Policjanci ustalili, że działający w grupie przestępczej mężczyźni przebywali w różnych miejscach Polski oraz Włoch.
"Zatrzymani, wręczając urzędnikom łapówki, mieli zarejestrować w Polsce ponad 1500 pojazdów z fikcyjnymi przeglądami technicznymi. Policjanci podczas śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie ustalili, że żaden z tych pojazdów nigdy nie znajdował się na terenie naszego kraju. Na stałe były one użytkowane na terenie Włoch" - poinformowała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli pieniądze.
Szereg zarzutów
W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przekupstwem, przyjmowaniem korzyści majątkowych oraz fałszerstwami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
"Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań" - zaznaczyła Adamus.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji