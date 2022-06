Na remonty pustostanów miasto wyda "najwięcej od lat". Odnowią 1800 mieszkań

Prawie 58 milionów złotych przeznaczy w tym roku warszawski ratusz na remonty i modernizacje niezasiedlonych miejskich lokali mieszkalnych, czyli tak zwanych pustostanów. W najbliższych miesiącach odnowionych zostanie łącznie około 1800 mieszkań. Trwa również proces przyłączania kolejnych budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej.

- Po pandemicznym lockdownie przyspieszamy z remontami tak zwanych pustostanów i modernizacją miejskiego zasobu mieszkalnego. Decyzją zarządu miasta kwota na ten cel została zwiększona o ponad 22 miliony złotych i wynosi obecnie niemal 58 milionów złotych, najwięcej od kilku lat. Pozwoli to wyremontować niemal 1800 pustostanów do końca tego roku. Do końca roku także 100 lokali mieszkalnych zostanie przekazanych do zamieszkania naszym gościom z Ukrainy - zapowiedziała na początku czerwca wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

W wydziale prasowym ratusza zapytaliśmy o powód zwiększenia puli pieniędzy na modernizację pustostanów. - Działania nakierowane na wzrost nakładów na remonty lokali pustych stanowią jeden z priorytetów gospodarki nieruchomościami - przekazała naszej redakcji Marcelina Bogdanowicz. - Środki te przeznaczone są na remonty pustych mieszkań znajdujących się w stale eksploatowanych budynkach z zasobu mieszkaniowego miasta - dodała.

Urzędnicy podają, że na liście zadań finansowanych z tej puli środków nie znajduje się tak zwane "Szpiegowo", czyli kompleks przejęty przez miasto od Federacji Rosyjskiej.

W czasie pandemii spadła liczba remontów

Z danych ratusza wynika, że pod koniec 2021 roku w zasobach miasta były 2 662 puste mieszkania komunalne, usytuowane w budynkach stale eksploatowanych. Przeważająca większość, bo aż 2 285, przed zasiedleniem wymagało remontu. Bogdanowicz zaznacza, że w trakcie roku liczba ta zmienia się, w zależności od liczby lokali oddawanych przez lokatorów oraz wykonywanych remontów.

- Zakres prac remontowych jest bardzo zróżnicowany w zależności od stanu lokalu przekazywanego przez lokatorów, wielkości mieszkania czy też standardu budynku, w którym jest usytuowany - zastrzega Bogdanowicz. - Zwykle zakres prac obejmuje znacznie więcej niż "odświeżenie" lokali i uwzględnia remont lub wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej, malowanie ścian, remont czy wymianę podłóg - wylicza.

W trakcie pandemii tempo remontu pustostanów spadło. Rok temu remonty przeszło 1333 lokale, co kosztowało 38 milionów złotych, a w 2020 r. - 1568 lokali za 40,3 miliona złotych. Nieco lepiej sytuacja wyglądała w roku 2019, gdy remonty przeszły 1904 lokale, za co miasto zapłaciło 48,1 miliona złotych, w 2018 roku było to 2401 lokali za 59,2 miliona złotych, a w 2017 roku - wyremontowano 2 031 lokali za kwotę 37,8 miliona złotych.

Łącznie w ostatnich pięciu latach wyremontowano 9 237 pustych lokali mieszkalnych za łączną kwotę 223,4 miliona złotych.

Podłączają centralne ogrzewanie

- Konsekwentnie przyłączamy również kolejne miejskie budynki mieszkalne do sieci ciepłowniczej, Do 2023 roku będą to kolejne 52 nieruchomości, a przygotowujemy już kolejne. W miejskim budżecie zabezpieczyliśmy na ten cel ponad 9,3 miliona złotych - poinformowała Machnowska-Góra.

Przed rozpoczęciem przez miasto realizacji programów "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" oraz rewitalizacji Pragi–Północ, tylko dziewięć miejskich nieruchomości mieszkalnych (łącznie 438 lokali), było wyposażonych w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z sieci ciepłowniczej. Stanowiło to wówczas odpowiednio 2 proc. całego zasobu budynków należących do miasta w tej dzielnicy. Do końca 2021 roku w ramach miejskich programów na Pradze-Północ doposażono w system grzewczy ponad 60 proc. zamieszkałych lokali w zasobach miasta (186 budynków z ok. 3 700 lokali). A w tym i kolejnym roku w planach jest doposażenie 36 budynków miasta z 755 lokalami.

W przypadku Pragi-Południe w 2008 roku w centralne ogrzewanie było wyposażonych 40 budynków z ponad 4,7 tys. lokali, czyli ok. 8 proc. miejskiego zasobu w dzielnicy. W latach 2009-2021 doposażono w system grzewczy 100 budynków miasta z ok. 1,5 tys. lokali, co oznacza, że już ponad 30 proc. budynków zostało wyposażonych w c.o. z sieci ciepłowniczej. W kolejnych latach planowane jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej 7 budynków z 107 lokalami.

Natomiast w dzielnicy Targówek na 153 miejskie budynki, tylko 8 (łącznie 125 lokali) było wyposażonych w c.o. – co oznacza odpowiednio 5 proc. podłączonych do sieci ciepłowniczej nieruchomości. W latach 2009-2021 doposażono 25 budynków z ok. 400 lokalami, co oznacza, że ponad 26 proc. zasobu korzysta z ciepła sieciowego. W kolejnych latach planowane jest przyłączenie następnych 9 budynków z 187 lokalami.

Do teraz przyłączono do sieci ciepłowniczej łącznie 324 budynki z ponad 5 900 lokali. Na ten cel ratusz przeznaczył w latach 2010-2020 środki w wysokości ponad 95 mln zł.

Przyłączą kolejne 52 budynki

- Podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej to złożony proces, który trwa średnio ok. 2-3 lat. Wykazy adresowe każdorazowo są konsultowane z dostawcą ciepła - Veolia Energia Warszawa S.A. Harmonogram prac wymaga wykonania dokumentacji technicznej, uzyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń, po czym dopiero rozpoczynają się roboty budowlane, zakończone niezbędnymi odbiorami. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wymaga również analizy stanu prawnego nieruchomości - przekazał ratusz.

Ponieważ infrastruktura ciepłownicza wymaga rozbudowy i modernizacji - dodano - w niektórych wypadkach podłączenie do sieci trwa dłużej. Niezależnie od tego, może się zdarzyć, że np. z powodu złego stanu technicznego, braku zgody właścicieli prywatnych sąsiadujących nieruchomości na ułożenie sieci, nieruchomość nie zostanie podłączona.

Na najbliższe dwa lata zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 52 budynków.

