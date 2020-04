Tymczasowe pasy dla rowerów i przesunięcie miejsc parkingowych na jezdnię? Ratusz mówi "nie"

O takie rozwiązanie MJN zaapelowało w ubiegłym tygodniu. Jego członkowie prosili władze stolicy o utworzenie tymczasowych pasów rowerowych i przeniesienie miejsc parkingowych z chodników na jezdnie. Ruch w sześciu postulatach wskazał, że takie miejsca jak: Rondo Daszyńskiego, od Marszałkowskiej - od placu Bankowego do placu Konstytucji, aleja "Solidarności" - od Wolskiej do Marszałkowskiej, zasługują - wzorem na przykład Berlina - na wyznaczenie skrajnych pasów dla rowerów. Miałoby to pozwolić na szybkie i bezpieczne poruszanie się po mieście rowerem zamiast komunikacją publiczną. Natomiast przeniesienie miejsc parkingowych na jezdnie umożliwiłoby – zdaniem MJN - utrzymanie dwóch metrów dystansu między pieszymi.