Ratusz zapowiedział rachunek za sprzątanie miasta przed marszem. Wojewoda wciąż go nie dostał

Władze Warszawy zapowiedziały, że wyślą wojewodzie rachunek za uprzątnięcie miasta przed marszem narodowców. "Do tej pory nie wpłynęły do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty, z których wynikałyby jakiekolwiek roszczenia" - stwierdziła w piątek rzeczniczka Konstantego Radziwiłła. Ratusz odpowiada: czekamy na faktury.

O uprzątnięcie apelowali radni

Na Rondzie Dmowskiego przed 11 listopada trwały prace remontowe. Na placu budowy były zgromadzone m.in. kostka brukowa oraz inne materiały. O uprzątnięcie placu budowy apelowali m.in. radni PiS. Wskazywali, że w przypadku ewentualnych zajść podczas marszu mogą stanowić zagrożenie. Na tydzień przed Świętem Niepodległości rzecznik prasowa stołecznego ratusza zapowiedziała, że rondo Dmowskiego zostanie uprzątnięte z materiałów budowalnych na 11 listopada, "tak, by nie prowokować chuliganów, którzy mogą wszcząć zamieszki".

We wtorek 9 listopada wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu uprzątnięcie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów na trasie marszu narodowców.

Wojewoda: to obowiązek gminy

PAP zwróciła się do urzędu wojewódzkiego w sprawie zapowiedzi dotyczących rachunku. "Do tej pory nie wpłynęły do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty, z których wynikałyby jakiekolwiek roszczenia wobec Wojewody z tytułu kosztów czynności zabezpieczających, realizowanych przez m. st. Warszawę, w związku z organizacją zgromadzeń publicznych 11 listopada 2021 r." – poinformowała rzecznik wojewody Ewa Filipowicz.