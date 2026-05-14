Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Warszawa wycofuje patronat po skandalu w Wilanowie. "Obawy co do kolejnych wydarzeń"

|
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Po kontrowersyjnej imprezie na Wilanowie ratusz wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń "Let’s make them care". Jak podano w komunikacie, we wniosku o patronat nie było informacji o tym, że w jego ramach planowane są imprezy masowe. "Dlatego patronat prezydenta w ogóle nie obejmował imprezy Circoloco, której nazwa, termin ani opis nawet nie pada we wniosku" - zaznaczono.

Po południu miasto rozesłało komunikat, w którym poinformowało o wycofaniu patronatu dla cyklu wydarzeń "Let’s make them care".

"Po skandalicznym koncercie na ternie zabytkowego Pałacu w Wilanowie, po którym na dyrektora tej instytucji, podległej Ministerstwu Kultury, spadła fala krytyki, pojawiły się obawy co do kolejnych wydarzeń zaplanowanych przez organizatorów" - napisano. Patronat honorowy został w lutym tego roku udzielony na wniosek firmy Awake Events Sp. z o.o. na szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych pod nazwą "Let’s make them care", zaplanowanych od maja do września w Warszawie.

Jak czytamy w komunikacie, projekt ten, wg informacji przedstawionych we wniosku organizatora, to "letni cykl wydarzeń artystycznych, w ramach którego historyczna architektura staje się przestrzenią dla współczesnych emocji i energii". "Wśród celów przedsięwzięcia wnioskodawcy wymienili m.in. budowanie emocjonalnej więzi młodych ludzi z warszawskim dziedzictwem kulturowym, rewitalizację społeczną historycznych przestrzeni, wsparcie ochrony zabytków oraz promowanie postaw troski, odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo" - wymieniło miasto. Organizatorzy mieli deklarować współpracę z instytucjami kultury oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Kontrowersyjnej imprezy nie było we wniosku

Według ratusza, we wniosku o patronat nad cyklem wydarzeń nie było informacji o tym, że w jego ramach planowane są np. imprezy masowe. "Dlatego patronat prezydenta w ogóle nie obejmował imprezy Circoloco, której nazwa, termin ani opis nawet nie pada we wniosku. Organizatorzy wpisali tę imprezę w cykl i na tej podstawie w sposób niezasadny posługiwali się patronatem Prezydenta Warszawy, o czym organizator został poinformowany pisemnie jeszcze przed imprezą" - przekazało w komunikacie miasto.

"To, co zdarzyło się podczas wydarzenia oraz po sobotniej imprezie w Wilanowie, odsłania kolejne fakty, w tym brak zastosowania zaleceń konserwatora zabytków, a przede wszystkim zignorowanie przez organizatorów procedur wynikających z ustawy o ochronie przyrody" - czytamy,

Ratusz zaznaczył, że w tej sytuacji pod znakiem zapytania stoi charakter kolejnych wydarzeń zaplanowanych w ramach cyklu "Let’s make them care", które miały się odbyć m.in. w Łazienkach Królewskich i parku Agrykola. "Zaufanie do organizatora zostało podważone i dlatego podjęliśmy decyzję o wycofaniu patronatu honorowego nad tym cyklem" - poinformowali urzędnicy.

Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Luka w przepisach

W komunikacie ratusz odniósł się również do przepisów dotyczących hałasu i ochrony przyrody podczas imprez masowych. Jak podkreślił, są one niepełne.

"Wydając zgodę na organizację imprezy, miasto nie ma podstawy prawnej do nakładania ograniczeń akustycznych. Instytucje takie jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mogą reagować głównie po fakcie, na podstawie przepisów środowiskowych" - wyjaśnił.

Zauważono, że potrzebne są zmiany ustawowe, które pozwolą już na etapie wydawania zgody określać jasne warunki brzegowe dla organizatorów imprez. "Szczególnie ważna jest bliskość obszarów chronionych, terenów cennych przyrodniczo oraz komfort mieszkańców" - napisano.

Wycofania patronatu domagali się radni

Dyskusja na temat patronatu miasta nad wydarzeniami organizowanymi przez firmę Awake Events rozgorzała na czwartkowej sesji. Radny klubu Miasto Jest Nasze Jan Mencwel zapytał o inne imprezy z cyklu "Let’s Make Them Care".

Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski, odpowiadając na pytanie radnego, przekazał, że organizator zgłosił trzy lokalizacje koncertów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agrykola. Radni Jan Mencwel i Filip Frąckowiak (PiS) zaapelowali, aby prezydent wycofał swój patronat. Podkreślili, że majowe wydarzenie organizowane w tym cyklu nie miało służyć promowaniu zabytków, lecz wprost przeciwnie – niszczeniu ich i przyrody.

Kontrowersje i odwołanie dyrektora

W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie odbyła się impreza techno Circoloco. Mieszkańcy m.in. Miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach pojawiło się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników i bruku, po którym jeździł ciężki sprzęt.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił policję w sprawie negatywnego wpływu imprezy techno na zwierzęta pobliskiego rezerwatu. Rzecznik Praw Obywatelskich natomiast poprosił urzędników o dokumenty dotyczące organizacji wydarzenia. Kontrolę przeprowadził też Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W czwartek stanowisko stracił dyrektor Pałacu w Wilanowie - Paweł Jaskanis.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
Wilanów
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Radni oburzeni imprezą w Wilanowie. "Barbarzyństwo w ogrodzie"
Wilanów
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Wymieniają trawnik przed pałacem po imprezie techno
Wilanów
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Muriel - jedna z bohaterek filmu "Adamant"
Inwestowanie w psychiatrię jest "politycznie nierentowne"
TVN24
Udostępnij:
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
Paweł Zalewski
Nocne telefony do prezydenta. Wiceszef MON tłumaczy
TVN24
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
TVN24
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
TVN24
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
Wilanów
Zniszczony słupek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
"Antyterrorystyczny" słupek nie wytrzymał spotkania z dostawczakiem
TVN24
14 1230 konfa tk-0001
Święczkowski nie wpuścił sędziów na spotkanie z komisją z Rady Europy
Mikołaj Stępień
Most Świętokrzyski
16-latek brutalnie pobity. Trzaskowski: to uczeń jednej z naszych szkół, zapewniamy pomoc
Praga Północ
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
TVN24
Steffen Kotré
"Skandaliczna sprawa". Oburzenie po konferencji w Sejmie
Mikołaj Gątkiewicz
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Robert Lewandowski i Małgorzata Tomaszewska
Robert Lewandowski na swojej studniówce. Dziennikarka TVN pokazała nagranie
TVN24
Donals Trump
Kieliszek Trumpa w Pekinie. Mały gest, duże zainteresowanie
Kuba Koprzywa
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
"To nie tylko moje". Dyrektor pogotowia tłumaczy się z kontrowersyjnych wydatków
TVN24
Marco Rubio
Zmienili pisownię nazwiska Rubio, by mógł wjechać do Chin
TVN24
Plaża, morze, wakacje, lato
Pogoda na wakacje. Co mówi eksperymentalna prognoza IMGW
METEO
Donald Trump podczas wizyty w Chinach
Trump: Xi zaoferował pomoc w zakończeniu wojny
BIZNES
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
W Radomiu posadzili drzewa pod wiaduktem
Magdalena Gruszczyńska
Deszcz, ulewy
Pogoda będzie groźna. Za sprawą niżów genueńskich
METEO
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek
"Nie wiadomo, w którym kierunku nasza partia zmierza". Wszystkie konflikty w PiS
Marcin Złotkowski
Marek M., pseudonim "Czujny" w 2016 roku
Były asystent Brauna zakłócił proces "Kamrata". Wyprowadziła go policja
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki