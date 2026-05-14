Śródmieście Warszawa wycofuje patronat po skandalu w Wilanowie. "Obawy co do kolejnych wydarzeń" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie

Po południu miasto rozesłało komunikat, w którym poinformowało o wycofaniu patronatu dla cyklu wydarzeń "Let’s make them care".

"Po skandalicznym koncercie na ternie zabytkowego Pałacu w Wilanowie, po którym na dyrektora tej instytucji, podległej Ministerstwu Kultury, spadła fala krytyki, pojawiły się obawy co do kolejnych wydarzeń zaplanowanych przez organizatorów" - napisano. Patronat honorowy został w lutym tego roku udzielony na wniosek firmy Awake Events Sp. z o.o. na szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych pod nazwą "Let’s make them care", zaplanowanych od maja do września w Warszawie.

Jak czytamy w komunikacie, projekt ten, wg informacji przedstawionych we wniosku organizatora, to "letni cykl wydarzeń artystycznych, w ramach którego historyczna architektura staje się przestrzenią dla współczesnych emocji i energii". "Wśród celów przedsięwzięcia wnioskodawcy wymienili m.in. budowanie emocjonalnej więzi młodych ludzi z warszawskim dziedzictwem kulturowym, rewitalizację społeczną historycznych przestrzeni, wsparcie ochrony zabytków oraz promowanie postaw troski, odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo" - wymieniło miasto. Organizatorzy mieli deklarować współpracę z instytucjami kultury oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kontrowersyjnej imprezy nie było we wniosku

Według ratusza, we wniosku o patronat nad cyklem wydarzeń nie było informacji o tym, że w jego ramach planowane są np. imprezy masowe. "Dlatego patronat prezydenta w ogóle nie obejmował imprezy Circoloco, której nazwa, termin ani opis nawet nie pada we wniosku. Organizatorzy wpisali tę imprezę w cykl i na tej podstawie w sposób niezasadny posługiwali się patronatem Prezydenta Warszawy, o czym organizator został poinformowany pisemnie jeszcze przed imprezą" - przekazało w komunikacie miasto.

"To, co zdarzyło się podczas wydarzenia oraz po sobotniej imprezie w Wilanowie, odsłania kolejne fakty, w tym brak zastosowania zaleceń konserwatora zabytków, a przede wszystkim zignorowanie przez organizatorów procedur wynikających z ustawy o ochronie przyrody" - czytamy,

Ratusz zaznaczył, że w tej sytuacji pod znakiem zapytania stoi charakter kolejnych wydarzeń zaplanowanych w ramach cyklu "Let’s make them care", które miały się odbyć m.in. w Łazienkach Królewskich i parku Agrykola. "Zaufanie do organizatora zostało podważone i dlatego podjęliśmy decyzję o wycofaniu patronatu honorowego nad tym cyklem" - poinformowali urzędnicy.

Luka w przepisach

W komunikacie ratusz odniósł się również do przepisów dotyczących hałasu i ochrony przyrody podczas imprez masowych. Jak podkreślił, są one niepełne.

"Wydając zgodę na organizację imprezy, miasto nie ma podstawy prawnej do nakładania ograniczeń akustycznych. Instytucje takie jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mogą reagować głównie po fakcie, na podstawie przepisów środowiskowych" - wyjaśnił.

Zauważono, że potrzebne są zmiany ustawowe, które pozwolą już na etapie wydawania zgody określać jasne warunki brzegowe dla organizatorów imprez. "Szczególnie ważna jest bliskość obszarów chronionych, terenów cennych przyrodniczo oraz komfort mieszkańców" - napisano.

Wycofania patronatu domagali się radni

Dyskusja na temat patronatu miasta nad wydarzeniami organizowanymi przez firmę Awake Events rozgorzała na czwartkowej sesji. Radny klubu Miasto Jest Nasze Jan Mencwel zapytał o inne imprezy z cyklu "Let’s Make Them Care".

Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski, odpowiadając na pytanie radnego, przekazał, że organizator zgłosił trzy lokalizacje koncertów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agrykola. Radni Jan Mencwel i Filip Frąckowiak (PiS) zaapelowali, aby prezydent wycofał swój patronat. Podkreślili, że majowe wydarzenie organizowane w tym cyklu nie miało służyć promowaniu zabytków, lecz wprost przeciwnie – niszczeniu ich i przyrody.

Kontrowersje i odwołanie dyrektora

W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie odbyła się impreza techno Circoloco. Mieszkańcy m.in. Miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach pojawiło się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników i bruku, po którym jeździł ciężki sprzęt.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił policję w sprawie negatywnego wpływu imprezy techno na zwierzęta pobliskiego rezerwatu. Rzecznik Praw Obywatelskich natomiast poprosił urzędników o dokumenty dotyczące organizacji wydarzenia. Kontrolę przeprowadził też Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W czwartek stanowisko stracił dyrektor Pałacu w Wilanowie - Paweł Jaskanis.