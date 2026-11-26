Śródmieście Brak zgody na przedłużenie manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest odwołanie Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Rafał Trzaskowski o odwołaniu od decyzji o zakazie zgromadzenia przed TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka / PAP

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O wpłynięciu odwołania od odmownej decyzji stołecznego ratusza poinformował w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie. Zostało ono formalnie przesłane 40 minut po północy. Sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oznajmił w środę, że nie wydał zgody na organizację kolejnego zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

- Mam nadzieję, że ci, którzy organizują to zgromadzenie zastosują się do decyzji. My postępujemy zgodnie z prawem - powiedział w czwartek prezydent stolicy. Dodał, że jeśli sąd podtrzyma decyzję ratusza, organizatorzy powinni się do niej zastosować. - Mam nadzieję, że będą respektowali wyroki - zaznaczył.

Przy Alei Szucha od 17 września trwa nieprzerwanie manifestacja. Kolejne zgromadzenie miało rozpocząć się o północy 30 listopada i trwać przez 36 dni, aż do 5 stycznia 2027 roku. Zostało zgłoszone 10 listopada pod hasłem "Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego".

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Decyzję uzasadnili kwestiami bezpieczeństwa

W odmowie ratusz zaznaczył między innymi, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także możliwość uczestnictwa w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma charakteru bezwarunkowego.

Wyjaśnił, że organ gminy - w tym przypadku stołeczny ratusz - wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli narusza ono wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub ma odbyć się w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne.

Zauważył, że w pierwszej kolejności organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Wniosek został zgłoszony 10 listopada dla zgromadzenia planowanego do 5 stycznia. "Zgodnie z przepisem prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia" - napisał ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu obejmujące okres po 10 grudnia jest więc przedwczesne.

Kolejną przesłanką odmowną jest przewidywany czas zgromadzenia, tj. nieprzerwanie przez 36 dni, który według ratusza spowoduje bez wątpienia dalsze istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym czasie w tej okolicy. "Taka sytuacja istnieje już obecnie od 17 września" - dodał. Aktualnie trwa zgromadzenie zgłoszone od 20 października.

Manifestację przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego (zdjęcie z 3 listopada) Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka / PAP

Ponadto w zgłoszeniu organizator zapewnił, że nie będzie zajmował jezdni, tylko chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem stoją tam między innymi namioty i scena. Policja, by zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Śródmieście z Mokotowem, jak również dojazdem do Trasy Łazienkowskiej.

Zablokowanie ulicy utrudnia też przemieszczanie się służb ratunkowych w tej okolicy. Ponadto miejsce zgromadzenia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie "obiektów podlegających szczególnej ochronie".

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami "Gazety Polskiej". Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby "Gazety Polskiej".

Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej", wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu 2026 r. miasteczka namiotowego przed siedzibą TK, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec - ich zdaniem - próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.