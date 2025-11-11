Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"

Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
Tusk o Święcie Niepodległości. "To dzień radości wszystkich Polek i Polaków"
Źródło: TVN24
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po uroczystości odniósł się do marszu 11 listopada. - Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości w Warszawie – powiedział. Liczy na to, że obecność na marszu prezydenta Polski zagwarantuje spokój.

- Wszyscy świętujemy razem. To dzień dla nas absolutnie niezwykły, dlatego jak co roku spotykamy się najpierw tutaj pod pomnikiem Piłsudskiego, żeby złożyć kwiaty. Wszyscy wiemy, że Piłsudski, ale również inni Ojcowie Niepodległości walczyli o to, żeby Polska mogła być suwerennym państwem - powiedział.

Trzaskowski wspomniał Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. - Warto pamiętać o tych wszystkich ludziach, dzięki którym 11 listopada uzyskaliśmy niepodległość. A przecież to również setki tysięcy tych, którzy walczyli o to, żeby Polska mogła być wspólnotą, żeby mogła być państwem przede wszystkim swobodnym i przede wszystkim niepodległym - dodał.

Prezydent stolicy mówił, że warto o tym wspominać, ponieważ bardzo często niektórzy koncentrują się tylko na różnicach zdań i na konflikcie. - A przecież właśnie dzięki temu, że udało się zszyć Polskę w 1918 roku i w latach kolejnych w jeden spójny organizm państwowy udało się, żeby Polska była państwem silnym. I dzisiaj wszyscy jesteśmy wdzięczni właśnie tym, którzy się do tego przyczynili, dlatego jesteśmy razem i razem świętujemy - podkreślił.

Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Trzaskowski nie chce monopolu

Trzaskowski zaapelował, aby świętować Dzień Niepodległości z uśmiechem, ponieważ ten dzień jest dla Polaków absolutnie niezwykły.

Prezydent Warszawy został zapytany przez dziennikarzy o Marsz Niepodległości, który we wtorek po południu przejdzie ulicami Warszawy. - Ja zawsze walczyłem o to, żebyśmy wszyscy mogli tego dnia świętować, żeby nie było monopolu na organizację marszu - powiedział, zwracając uwagę na to, że podczas ubiegłych marszy dochodziło do aktów wandalizmu.

- Nie muszę państwu mówić, że oczywiście zawsze się temu sprzeciwiałem i zawsze stoimy na straży przede wszystkim porządku i będziemy się dokładnie przyglądać temu, co się będzie działo - podkreślił Trzaskowski.

Jak dodał, obecność prezydenta Karola Nawrockiego na tym wydarzeniu rozumie jako gwarancję tego, że ten marsz będzie się odbywał w sposób spokojny, bez łamania prawa i bez haseł, które łamią polskie prawo.

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. Święto przywrócono w okresie transformacji ustrojowej w 1989 r. Jest dniem wolnym od pracy.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Święto NiepodległościRafał Trzaskowski
