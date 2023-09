Co się udało, a co nie. Rafał Trzaskowski podsumował kadencję

Prezydent Rafał Trzaskowski podsumował swoją pięcioletnią kadencję. Wymienił najważniejsze inwestycje, jakie udało się ukończyć podczas jego rządów: otwarcie nowych stacji metra, zmiany na tzw. placu Pięciu Rogów czy remont placu Trzech Krzyży. Mówił też o tych, które są w trakcie realizacji, jak most pieszo-rowerowy przez Wisłę.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podsumował upływającą kadencję (kończy się wiosną przyszłego roku). W jej połowie, w 2021 roku, przedstawił spis 100 różnych działań, które mają się zakończyć przed jej upływem w 2023 roku. We wtorek omówił w skrócie realizację tych projektów.

Rafał Trzaskowski podkreślił, że podczas jego pięcioletniej kadencji otwarto 11 nowych stacji metra i planowane są kolejne. - Powstało 17 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, a w programie in vitro urodziło się dwa tysiące dzieci. Odbetonowaliśmy miasto - tylko w ubiegłym roku usunięto 40 tysięcy metrów kwadratowych betonu - przekazał.

Remonty ulic i inwestycje w sektorze zdrowia

Zaznaczył, że nie zawsze po remoncie da się diametralnie zmienić wygląd ulic, bo to wiąże się z ogromnymi kosztami. - Często takie inwestycje rozłożone są na etapy - wyjaśnił. Jako przykład podał plac Trzech Krzyży, gdzie jak obiecał, zieleń pojawi się trochę później.

Przebudowa Placu Trzech Krzyży UM Warszawa

- Mamy kumulację remontów i po prostu niekiedy wolimy coś zrobić w wersji podstawowej i zejść z placu budowy szybciej, po to, żeby ta kumulacja nie trwała dłużej - podkreślił.

Wymienił też inwestycje w sektorze zdrowia, takie jak m.in oddanie Szpitala Południowego, czy modernizacje szpitali - bielańskiego i wolskiego. - Powstał Warszawski Instytut Kobiet, w którym zajmujemy się kobietami od dziewcząt do seniorek w kompleksowy sposób - dodał.

Szpital Południowy Urząd miasta

- Na większości budynków użyteczności publicznej będzie fotowoltaika. Nie na wszystkich, bo na niektórych się nie da zrobić, bo np. dach nie wytrzyma obciążenia albo są niewyjaśnione sytuacje własnościowe. Do tego dochodzą kwestie termomodernizacji. Gdybyśmy chcieli termoizolować wszystkie budynki, które są w zasobie miejskim, to byłby to koszt ponad 30 miliardów złotych - przekazał.

Szkoły, most pieszo-rowerowy, teren Skry

W czasie pięciu lat kadencji, zaznaczył prezydent Warszawy, wybudowano i zmodernizowano 25 przedszkoli, powstało 12 nowych szkół. - Zwłaszcza w nowych dzielnicach, np. na Białołęce powstały trzy szkoły. Jesteśmy też na finiszu z pierwszym liceum budowanym od przeszło 20 lat, w Wesołej - wyjaśnił.

- Koszt wybudowania szkoły od początku mojej kadencji wzrósł ponad dwukrotnie. Budowało się szkoły za niecałe 20 milionów złotych. W tej chwili czasami trzeba zapłacić 40 milionów i więcej - powiedział Trzaskowski.

Przekazał, że powstaje most pieszo-rowerowy przez Wisłę. - Jeżeli mamy na serio połączyć te oba miejsca, czyli bulwary wiślane z rewitalizującą się Pragą, to jest to symbol, który absolutnie trzeba zrobić - podkreślił.

Budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

- Wreszcie odzyskaliśmy teren Skry, który teraz wygląda zupełnie inaczej, jest uporządkowany i udostępniony mieszkańcom - przekazał.

Zaznaczył, że ze 100 projektów, 72 zostały zrealizowane, 20 jest w realizacji.

Ponad pół miliona drzew, remonty mieszkań komunalnych

- Posadziliśmy 620 tysięcy drzew z miliona obiecanych. Ale uważam, że wynik jest naprawdę dobry. Wyremontowaliśmy 10 tysięcy mieszkań komunalnych. W latach mojej kadencji oddaliśmy ponad tysiąc, a ponad 1,5 tysiąca jest w budowie. Z czego 600 to są inwestycje komunalne, a 900 to TBS. Do tego wydaliśmy ogromne pieniądze na mieszkania komunalne tzw. pustostany - wyliczył.

Wyjaśnił, że w tym czasie prawie trzykrotnie powiększyła się strefa płatnego parkowania, wybudowano 200 kilometra ścieżek rowerowych. - Mnóstwo pieniędzy wydaliśmy na nowy tabor niskoemisyjny - dodał.

Co się nie udało? Obwodnica i TR Warszawa

Przekazał, że być może za rok, dwa kolejarze rozpoczną remont tunelu średnicowego metodą odkrywkową, co spowoduje, że powstanie ogromny tunel w środku Warszawy pomiędzy placem Zawszy a Powiślem.

W tym kontekście nawiązał do liczby remontów w stolicy i ich kumulacji.

- Mieliśmy rozplanowane remonty, ale doszła pandemia, wszystko stanęło itd. Jest więc jasna sytuacja, albo wszystko zrobimy pomiędzy końcem pandemii a początkiem remontu linii średnicowej, albo po prostu część z tych remontów zahaczyłaby o remont kolejarzy i wtedy byłoby bardzo ciężko. Stąd poza tramwajem musieliśmy robić i wiadukty Trasy Łazienkowskiej, plac Trzech Krzyży i parę innych remontów. Bo potem byśmy po prostu nie zdążyli - tłumaczył prezydent Warszawy.

Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku zakończy się budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej i placu Centralnego.

- Zachęcam do odrobiny cierpliwości. Plac Pięciu Rogów na początku był krytykowany, a dzisiaj jest pozytywnie oceniany - podkreślił.

Dyrektor ZDM o pracach na placu Centralnym: firma zaczęła od rozbiórki nawierzchni Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Na pytanie, czego nie udało się zrealizować, wymienił kwestię obwodnicy śródmiejskiej oraz budowę nowej siedziby Teatru Rozmaitości. (TR Warszawa) - Nie stać nas, żeby dzisiaj wydać ponad pół miliarda złotych na TR. To mnie martwi, bo przez to powstanie pewnego rodzaju wyrwa w projekcie centrum - dodał.

Rafał Trzaskowski w październiku 2018 roku został wybrany na pięcioletnią kadencję prezydenta stolicy. W listopadzie zeszłego roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę wydłużającą kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku.

