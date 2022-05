- Duża część inwestycji jest zależna od finansowania unijnego. Nie będziemy w stanie budować metra, jeśli nie będzie wsparcia unijnego. Walczymy o to wsparcie - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami na temat miejskich inwestycji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- W budżecie mamy wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. To są zupełnie inne rodzaje wydatków - powiedział Trzaskowski. Wytłumaczył, że te drugie można opóźnić, bieżące już nie. W tej chwili w budżecie są zaplanowane wydatki na ponad 22 miliardy złotych, z czego wydatki bieżące stanowią prawie 19 miliardów, natomiast inwestycyjne około trzy miliardy. - Te pieniądze rządzą się innymi prawami - zaznaczył prezydent Warszawy.

- Duża część inwestycji jest zależna od finansowania unijnego. Nie będziemy w stanie budować metra, jeśli nie będzie wsparcia unijnego. Walczymy o to wsparcie. Pewnie będzie na dużo niższym poziomie, mamy nadzieję, że w ogóle będzie - powiedział Trzaskowski. - Dzisiaj UE nie chce wpisywać metra do swoich projektów kolejowych - dodał.

Jeśli chodzi o kolejne linie metra, to miasto ma odłożony ponad miliard złotych na dofinansowanie własne. - Natomiast liczymy na to, że Komisja Europejska nadal będzie chciała rozbudowywać metro i wtedy będziemy w stanie wybudować trzecią linię. Jeżeli nie będzie finansowania z UE lub z budżetu państwa to zostajemy ze swoim dofinansowaniem i możemy wybudować trzy stacje - zaznaczył.

Kolektory, trasy tramwajowe, zajezdnia i nowe stacje metra

Prezydent Warszawy przedstawił plan inwestycji, które będą realizowane w bieżącym i kolejnym roku. - To między innymi inwestycje MPWiK. Bardzo kosztowne, ale fundamentalne, bo są częścią przystosowania do zmian klimatycznych, do wymogów UE - powiedział.

Mowa o budowie trzech kolektorów: Wiślanego - wzdłuż Wisłostrady od mostu Skłodowskiej-Curie (Północnego) do ulicy Karowej za prawie 600 milionów złotych, kolektora Lindego-Bis - wzdłuż ulic Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do Marymonckiej oraz Mokotowskiego-Bis - od Czerniakowskiej do Sułkowickiej. Wszystkie inwestycje powinny zakończyć się w 2023 roku. Rok później ma zakończyć się renowacja kolektora Nadbrzeżnego - wzdłuż Czerniakowskiej, od ulicy Solec do Wybrzeża Kościuszkowskiego.

W tym roku kontynuowane są inwestycje tramwajowe: na Kasprzaka, trasa do Wilanowa czyli inwestycja na Gagarina oraz budowa nowoczesnej zajezdni na Annopolu. Kontynuowane są też prace przy budowie drugiej linii metra. Stacje na Bemowie mają zostać oddane w lipcu, a na Targówku w sierpniu.

Budowa linii tramwajowej na Kasprzaka Tramwaje Warszawskie

Inwestycje prowadzi też Zarząd Dróg Miejskich. Chodzi o przebudowę ulicy Kondratowicza, na której dosadzonych zostanie 400 drzew, przebudowę Chodeckiej na odcinku od Kondratowicza do Wyszogrodzkiej i przebudowę placu Pięciu Rogów, która powinna zakończyć się w czerwcu tego roku.

Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą i wiadukty Trasy Łazienkowskiej

Ważną dla miasta jest budowa kładki pieszo-rowerowej która połączy bulwary wiślane z Pragą. - Żeby połączyć to, co się dzieje na jednym brzegu Wisły z drugim brzegiem. Tak żeby łączyć ze sobą szlaki komunikacyjne piesze i rowerowe, żeby wykorzystać potencjał tego, co się dzieje nad Wisłą. Przeprowadzić trochę życia na Pragę - wyjaśnił Trzaskowski.

- Mamy też inwestycje, które musimy wykonać ze względu na bezpieczeństwo - zaznaczył. Chodzi o przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli i budowę estakady na skrzyżowaniu Marsa z Żołnierską. Jeszcze w tym roku ma być też zakończona budowa parkingu przesiadkowego przy przystanku kolejowym Warszawa Jeziorki.

W przyszłym roku miasto zaplanowało przebudowanie ulic Rudnickiego, Podczaszyńskiego i Perzyńskiego oraz budowę odcinka ulicy Światowida ze skrzyżowaniem z Modlińską oraz kontynuowanie budowy 2 linii metra ze stacjami Lazurowa, Chrzanów i Karolin.

- W ostatnich latach inwestowaliśmy w nową infrastrukturę, natomiast mało było remontów, musimy teraz na nie przeznaczać pieniądze. Stąd też remont wiaduktu mostu Poniatowskiego, który nie jest w najlepszym stanie. Przebudowane zostaną też wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską - powiedział prezydent Warszawy.

Autor:katke/b

Źródło: PAP