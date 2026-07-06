Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja

Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Konferencja posła Sebastiana Kalety i radnego Dariusza Figury
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Po raz drugi zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Tym razem radni oczekują też informacji w sprawie funkcjonowania prosektorium i procedur ochrony sygnalistów w stolicy.

Temat Szpitala Południowego był już poruszany podczas sesji absolutoryjnej i sesji nadzwyczajnej pod koniec czerwca. Prezydent Rafał Trzaskowski i jego zastępcy odnosili się wówczas do pytań o funkcjonowanie placówki oraz zatrudnienie w niej jako koordynatora SOR Dawida Kacprzyka, który jeszcze do niedawna był radnym Ursusa z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Ich wielogodzinne wyjaśnienia nie usatysfakcjonowały jednak radnych opozycji. Na ich wniosek zwołana została kolejna sesja nadzwyczajna. Jej początek przewidziany jest na godzinę 18 w poniedziałek, 6 lipca. Wcześniej planowane jest jeszcze dokończenie sesji z poprzedniego czwartku.

- Afera Szpitala Południowego jest zamiatana pod dywan. Grają na przeczekanie, grają na to, że opinia publiczna nie będzie dostawała informacji o tym, co się dzieje w tym szpitalu i zainteresuje się innymi tematami - stwierdził poseł Sebastian Kaleta, który wraz z radnymi PiS pojawił się w piątek na konferencji prasowej przed stołecznym ratuszem.

Jak mówił, każdego dnia publikowane są nowe niepokojące artykuły w sprawie funkcjonowania ursynowskiej placówki. Dodał, że radni chcieli o tym dyskutować już podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy, ale Koalicja Obywatelska odmówiła zobowiązania prezydenta do przekazania bieżącej informacji o wynikach audytu.

Czego oczekują radni opozycji?

Podczas sesji nadzwyczajnej opozycja oczekuje informacji na temat okoliczności zatrudnienia Dawida Kacprzyka oraz dotychczasowych wyników audytu w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, że podczas poprzedniego posiedzenia prezydent Trzaskowski zastrzegł, że na razie "faktów nie ma, bo trwają wyjaśnienia". Urzędnicy zapowiedzieli, że audytorzy powinni przedstawić swoje ustalenia do końca lipca.

Kolejny punkt harmonogramu dotyczy informacji na temat nieprawidłowości związanych z działaniem prosektorium w Warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi między innymi o alarmujące sygnały związane z wydawaniem kart zgonu i ciał zmarłych oraz publikowaniem zdjęć ciał w mediach społecznościowych.

Radni chcą też wyjaśnień w sprawie sytuacji Szpitala Grochowskiego, jego kondycji finansowej i doniesień medialnych w sprawie nieprawidłowości oraz informacji o procedurach dla sygnalistów.

Kolejny raz opozycja będzie też próbowała przyjąć uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji rewizyjnej, która ma prowadzić kontrole w sprawie Szpitala Południowego. Projekt zakłada wyeliminowanie większości KO.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
Ochota
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
Ochota
Stacja metra Kabaty
Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Mokotów
Wypadek w Warszawie
Autobus wyciągnięty. To policja usłyszała od kierowcy
Ochota
Pułkownik Urszula Tauer pseudonim Ala
Nie żyje pułkownik Urszula Tauer "Ala". Jej specjalnością były tajne misje
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
"Brak bezstronności". Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim
Mokotów
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Skalpel i salony. Dwie twarze lekarza
Iga Dzieciuchowicz, Jakub Stachowiak
Rafał Trzaskowski, Dawid Kacprzyk, Bartłomiej Plewczyński
Kim jest Dawid Kacprzyk? Błyskawiczna kariera i nagły upadek
Sebastian Klauziński
Niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa, zdjęcie z lat 1942-1943
Niedźwiedź Wojtek stanie na skwerze swojego imienia
Śnięte ryby w rzece Jeziorce
Co stało się w Jeziorce? Setki śniętych ryb i pilny apel do mieszkańców
Piaseczno
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Utrudnienia na Rondzie de Gaulle'a. Kierowcy nie przejadą przez torowisko
Kolumbijczyk został tymczasowy aresztowany
Wybił szybę i wszedł do budynku uczelni wojskowej. Areszt dla Kolumbijczyka
Rembertów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukana na "wirus ebola". Straciła 100 tysięcy
Okolice
Zatrzymani mężczyźni udawali policjantów
Udawali policjantów, chcieli wylegitymować osoby koczujące pod mostem
Praga Północ
Przed policjantami schował się pod prysznicem (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy dwóch miast kilka dni bez ciepłej wody
Okolice
Policyjna akcja w sprawie sutenerów
W domowych "agencjach" mogło pracować około 100 kobiet
Okolice
Pijany kierowca wjechał autem na wyspę ronda
Utknął na wyspie ronda, świadek nie pozwolił mu odjechać
Okolice
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Awaria sieci trakcyjnej, zmiany w ruchu pociągów
Wawer
motocykl kask shutterstock_2564556015
Motocyklista nie żyje, kierująca autem oskarżona
Okolice
Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie)
Pojemniki porzucone przy drodze. "Drażniący zapach"
Okolice
Zielona Willa w Komorowie
Remont "ikony polskiej awangardy"
Okolice
Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Z 10. piętra bloku w Radomiu zrobił zdjęcia Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Warszawski ratusz
Ratusz po trzęsieniu ziemi. Ekspresowe zmiany w podziale obowiązków
Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach"
"Wygląda na to, że obaj panowie oszukiwali szpital na duże pieniądze"
Ursynów
Kontrole przewozu osób
Skontrolowali prawie dwa tysiące taksówek. Zatrważające wyniki
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski polecił szefom miejskich szpitali ponowne przejrzenie skarg
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Zignorowała znak, zginęła z 16-letnim synem. Finał śledztwa po tragedii
Okolice
Ślady opon na torowisku tramwajowym
Autobus prawie jak tramwaj. Nietypowa pomyłka na Mokotowie
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki