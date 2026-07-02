Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Sześć stołecznych przedszkoli do likwidacji. Decyzja radnych

|
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rada Warszawy przejęła w czwartek uchwałę dotyczącą likwidacji sześciu przedszkoli: czterech w Śródmieściu i po jednym na Bielanach i na Mokotowie. Wcześniej władze miasta podnosiły, że do tych placówek uczęszcza bardzo mało dzieci.

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja, podczas której reprezentujący klub radnych PiS Damian Kowalczyk zaznaczył, że nikt z rodzicami o likwidacji nie rozmawiał, a jedynie ich poinformował. Zwrócił też uwagę, że dla kilkulatków przeniesienie do innej placówki i tym samym zmiana otoczenia jest szokiem. - Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał, że nie będą likwidowane placówki dopóki są tam dzieci. Tymczasem dzisiaj będziemy głosowali nad likwidacją takich placówek - powiedział i zaapelował, by nie zamykać placówek.

Drogie koszty życia w stolicy

W imieniu klub radnych Lewicy, MJN, Wspólne Jutro głos zabrał Jan Mencwel, który podkreślił, że używanie niżu demograficznego jako argumentu do likwidacji przedszkoli jest nieuzasadnione i jest "pewnego rodzaju manipulacją". - Nikt nie kwestionuje, że występuje niż demograficzny, natomiast występuję on nawet z poczwórną siłą w dzielnicach centralnych, szczególnie w Śródmieściu. Natomiast w podwarszawskich gminach, np. w Raszynie jest zjawisko boomu demograficznego - powiedział.

Zaznaczył, że jest to związane z drogimi kosztami życia w stolicy, a teraz jeszcze z likwidacją przedszkoli. - Miasto prowadzi nieudolną politykę, która wypycha młodych ludzi na przedmieścia - podkreślił.

Szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski podkreślił, że były przeprowadzane rozmowy z rodzicami, jak również z pracownikami. - Jeżeli zdecydujemy się na ten drastyczny krok, to musimy zadbać o dwie rzeczy: żeby wszystkie dzieci znalazły miejsce w innym przedszkolu w danej dzielnicy i żeby pracownicy znaleźli pracę w innych placówkach oświatowych - dodał.

Ocenił, że wydaje się, że ta praca została dobrze wykonana, bo na sali obrad nie ma ani protestujących rodziców, ani pracowników. Zaznaczył też, że w innych przedszkolach w tych trzech dzielnicach są jeszcze miejsca dla dzieci.

Znaleźli miejsca w innych placówkach

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że do likwidowanych placówek uczęszcza w tej chwili bardzo mało dzieci, np. do placówki przy Emilii Plater ogółem 10. - Wszystkie dzieci znalazły miejsca w innych, pobliskich placówkach, w których nadal są wolne miejsca - dodała.

Zlikwidowane zostaną śródmiejskie przedszkola: nr 30 "Zielona Łódeczka" przy ul. Rozbrat 10/14, nr 32 przy ul. Nowogrodzkiej 17, nr 34 przy ul. Emilii Plater 25, nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata" przy ul. Nowy Świat 41A oraz nr 142 przy ul. Dąbrowskiego 25 na Mokotowie i nr 271 "Wróbelka Elemelka" przy ul. Broniewskiego 93 na Bielanach.

Przegłosowane uchwały wchodzą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W stolicy działają 362 przedszkola publiczne (łącznie z przedszkolami specjalnymi, do których uczęszcza 40 tys. dzieci. W 45 oddziałach przedszkolnych liczebność nie przekracza 12 dzieci; w niemal 500 oddziałach liczba dzieci wynosi mniej niż 20 - wynika z danych publikowanych w kwietniu przez Serwis Samorządowy PAP.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: PAP
Tagi:
PrzedszkoleRada Warszawy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Nowe informacje o ofiarach katastrofy na Bemowie. Zginął pilot i uczestnik szkolenia dla kierowców
Bemowo
Wypadek z udziałem ciężarówki w miejscowości Kaczorowy (gmina Raciąż)
Dwa dni, ta sama miejscowość, dwa wypadki na torach
Mieszkańcy bronią Ptasiego Zakątka
Bronią Ptasiego Zakątka, "pomogły" im krogulce
Magdalena Gruszczyńska
Krypa Flash - manewry tradycyjnych łodzi wiślanych
Wolta, śmigło, mijanka. Widowiskowe manewry
Piotr Bakalarski
Obywatel Kolumbii kierował na zakazie
Wyrok w 48 godzin i nakaz opuszczenia Polski
Marek Włodzimirow pokazuje, jaki kolor ma rzeka
Czarna woda w rzece Białej. Jest decyzja starosty
TVN24
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Siedem lat więzienia za przemoc domową i zabicie psa
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Apel prokuratury w sprawie prosektorium w Szpitalu Południowym
Ursynów
Wypadek na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
"Każda próba takiej 'podróży' to bezpośrednie zagrożenie życia"
Komunikacja
Interwencje straży pożarnej w związku z burzami
Połamane drzewa, podtopione domy i garaże. Kilkadziesiąt interwencji
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
METEO
Usiłował wyłudzić zegarki warte ponad 10 tysięcy
Drogie zegarki, dane innej osoby i akcja policji
Praga Południe
Zielone skwery na Pradze-Północ
Zagłosowało ponad 55 tysięcy osób, 582 projekty do realizacji
Śródmieście
Szpital Południowy w Warszawie
Zwolnienie w Szpitalu Południowym. "Z winy pracownika"
Ursynów
Do oszustwa doszło przez link (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła we wspólną przyszłość. Straciła 185 tysięcy
Muzeum Łazienki Królewskie
Twórczość Fryderyka Chopina z nieco innej perspektywy
Śródmieście
Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków
Mieli policyjne mundury, repliki broni i narkotyki
Praga Południe
Policja skonfiskowała nielegalne papierosy
Nielegalne papierosy ukrył w pudełkach na pizzę
Piaseczno
Koparka usuwa nowe krawężniki i kostkę brukową
Rozkopali nową drogę. Powstanie dodatkowe przejście dla pieszych
Artur Węgrzynowicz
Pożar przy linii kolejowej
Pożar przy torach zatrzymał pociągi
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-latek stracił nogi. Kierownik pociągu przyznał się i wyraził skruchę
Szpital Południowy w Warszawie
Zdjęcia z prosektorium Szpitala Południowego w sieci. Bez śledztwa
Ursynów
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Jechał za szybko. Zderzenie i korek na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Dworzec Zachodni otwarty
91 stopni do wymiany. Śruba z walizki uszkodziła schody na nowym dworcu
Ochota
Nastolatek zakończył jazdę dachowaniem
Pijany nastolatek zabrał auto wujkowi, przejażdżkę zakończył po dachowaniu
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody
Auto w rowie, pasażera śmiertelnie potrącił inny samochód
Siedlce
Zderzenie pod Sochaczewem
Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka
Warszawski Szpital Południowy
Trzecie śledztwo w Szpitalu Południowym na horyzoncie
Ursynów
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
Łapał "stopa", wsiadł do auta policjantów. Zawieźli go do komendy
Otwock
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Poszukiwany za zabójstwo w Niemczech, zatrzymany w Warszawie
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki