Śródmieście

Radni nie chcą konsultacji w sprawie przebudowy Kruczej

Kruczą czeka modernizacja
Tak dziś wygląda Krucza
Źródło: ZDM
Podczas poniedziałkowej sesji śródmiejscy radni nie zgodzili się na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulicy Kruczej. Według planów Zarządu Dróg Miejskich Krucza zostanie zwężona do dwóch jednokierunkowych jezdni

Stanowisko, które ostatecznie zostało odrzucone dwoma głosami, wskazywało na potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych wynikających z licznych postulatów mieszkańców Śródmieścia. Wyrazili oni swoje obawy przed podejmowaniem decyzji o remoncie ul. Kruczej w sposób jednostronny przez Zarząd Dróg Miejskich, bez uwzględnienia ich głosu i codziennych potrzeb.

Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się dziewięciu radnych, przeciw było 11, wstrzymała się jedna osoba.

Mieszkańcy boją się, że Krucza zmieni się w imprezownię

Mieszkańcy obawiają się m.in. przekształcenia Kruczej w tzw. ulicę imprezową, co mogłoby powodować wzrost hałasu, zaburzenia porządku publicznego oraz zakłócenie spokoju nocą. Wskazywali też na brak priorytetu dla funkcji mieszkaniowej w planowanych działaniach modernizacyjnych, ograniczenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców w bezpośredniej okolicy ich budynków, a także na utrudnienia w codziennym przemieszczaniu się wynikające ze zmian w przepustowości ulicy (co negatywnie wpłynie na punktualność kursowania miejskiego autobusu linii 107 i spowoduje utrudnienia w ruchu na ul. Pięknej), zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z utraty przez ul. Kruczą zdolności pełnienia funkcji korytarza awaryjnego dla ścisłego centrum, w przypadku zamknięcia ul. Marszałkowskiej, Al. Jerozolimskich lub Al. Ujazdowskich.

Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki
Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki

Piotr Bakalarski

Przed głosowaniem dyrektor ZDM Łukasz Puchalski wyjaśnił, że po przebudowie tzw. Placu Pięciu Rogów ul. Krucza przestała być ulicą tranzytową, a stała się ulicą lokalną.

Poza tym w ul. Kruczej jest bogata sieć podziemnych instalacji, które wymagają pilnej przebudowy. W związku z tym ZDM wykorzysta tę sytuację i przebuduje ulicę, a większość gestorów sieci zgłosiła chęć remontu we własnym zakresie tej infrastruktury.

Krucza przejdzie metamorfozę
Plany drogowców

Według planów ZDM Krucza zostanie zwężona do dwóch jednokierunkowych jezdni, a w środku będzie park linearny ze zbiornikami na wodę i retencję oraz z niską zielenią i wysokimi drzewami (ma zostać posadzonych ok. 250 drzew).

– Zakładamy, że w miejscach dzisiejszych skrzyżowań wyniesione zostaną tarcze skrzyżowania, przez co wjazd na nie będzie odbywać się w sposób spowolniony, co pozwoli nam uniknąć budowy sygnalizacji świetlnej. Poprawi się płynność ruchu – powiedział Puchalski.

Dodał, że obecne przystanki autobusowe będą zachowane, a częstotliwość komunikacji miejskiej zostanie zachowana w co najmniej takiej samej, jeśli nie wyższej, częstotliwości.

ZDM zakłada, że część przejazdów w poprzek ul. Kruczej będzie niedostępna dla kierowców, wyjątkiem będą rowerzyści. W zamian na odcinku od Pięknej do Alej Jerozolimskich pojawią się miejsca do zawracania.

Do dyspozycji mieszkańców będzie na przebudowanej ulicy 300 miejsc parkingowych. Nie ma planów wytyczenia tam drogi rowerowej - rowerzyści będą poruszać się po ulicy.

Radni w trakcie dyskusji podnosili kwestię zwężenia ulicy, bojąc się, że będzie zakorkowana przez auta z dostawami; problemem może być też dojazd do przedszkola; w przypadku np. manifestacji w Alejach Jerozolimskich ulica stanie się nieprzejezdna. Nie podoba im się również brak przejazdów poprzecznych przez Kruczą.

Zarzucili też, że nowy wygląd ulicy będzie bardziej stworzony z myślą o turystach niż o mieszkańcach

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Inwestycje w Warszawie
