Radni poparli zakaz palenia węglem. "Kolejny krok na drodze do czystego powietrza"

Istotnym problemem "niska emisja"

W Warszawie problem niskiej emisji dotyczy głównie rozległych powierzchniowo dzielnic, które w mniejszym stopniu podłączone są do sieci ciepłowniczej, jak Wawer czy Białołęka. Spore wyzwanie stanowią jednak także zanieczyszczenia napływające spoza stolicy. "Dlatego istotne jest wprowadzenie stosownych ograniczeń nie tylko na terenie m.st. Warszawy, ale również w gminach ościennych, co podkreśla w swoim stanowisku Komisja Ochrony Środowiska" - wskazuje ratusz.

Warszawa dla klimatu

Do tej pory Warszawa zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku. "Dlatego stolica od kilku lat realizuje liczne inicjatywy w tym zakresie – to m.in. podłączanie kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej, wymiana przestarzałych pieców na olej i paliwo stałe w lokalach komunalnych oraz wsparcie finansowe dla mieszkańców w realizacji takiej inwestycji w zasobie prywatnym" - wymienia ratusz.