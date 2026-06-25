Śródmieście Radni obronili zastępców Trzaskowskiego. Zostają na stanowiskach Dariusz Gałązka |

Sytuacja Szpitala Południowego zdominowała Radę Warszawy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Posiedzenie Rady Warszawy, która z założenia miała być sesją absolutoryjną, zdominował temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Pierwszym punktem porządku obrad - na wniosek Koalicji Obywatelskiej - była informacja prezydenta na temat Szpitala Południowego oraz innych miejskich placówek medycznych. Dyskusja nad nim, z krótkimi przerwami, trwała blisko osiem godzin.

Po godzinie 18 radni przeszli do punktu drugiego, czyli projektu uchwały "w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli zasad organizacji pracy, zasad przyjmowania pacjentów, kolejności udzielania świadczeń, ewidencji i rozliczania czasu pracy oraz systemu wynagradzania i naboru personelu medycznego jak również bezpieczeństwa danych medycznych w Warszawskim Szpitalu Południowym sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów, umów, dodatków, funkcji koordynacyjnych".

Radni rezygnują z członkostwa w komisji rewizyjnej

Ten punkt wzbudził poważne wątpliwości opozycji, ze względu na skład komisji rewizyjnej, gdzie większość jej członków to radni Koalicji Obywatelskiej. W ramach wystąpień klubowych za mównicą stanął Jan Mencwel, radny Lewicy - Miasto Jest Nasze.

- Aby taka kontrola była rzetelna, to nie może być tak, że większość w komisji, która ją zleca, mają przedstawiciele partii rządzącej. To nieprawidłowości wywołane przez członków tej partii będziemy kontrolować. To jest po prostu absurdalne - ocenił Mencwel. Zaapelował o zmianę składu komisji o dodatkowych członków z klubów opozycyjnych.

Mencwel zagroził, że "jeżeli te elementarne standardy demokratyczne" nie zostaną zachowane, on złoży rezygnację z członkostwa w komisji rewizyjnej. - Nasz klub nie będzie firmował jej działań. W związku z tym jej działania będą nieważne. Zgodnie z prawem w komisji rewizyjnej muszą być przedstawiciele wszystkich klubów - podkreślił radny.

Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu KO, zapowiedział, że żadnej zmiany w składzie komisji rewizyjnej nie będzie. W odpowiedzi Jan Mencwel zrobił to, co zapowiedział i złożył pisemną rezygnację na stole prezydium rady. Tak samo postąpili dwaj radni PiS: Wojciech Zabłocki oraz Christian Młynarek.

Po tych wystąpieniach radni przegłosowali projekt uchwały.

Wiceprezydenci obronieni

W kolejnych trzech punktach, które pojawiły się w porządku obrad na podstawie wniosków radnych PiS, decydowali o przyszłości trojga wiceprezydentów Warszawy: Renaty Kaznowskiej (odpowiada za zdrowie), Tomasza Menciny (odpowiada za nadzór nad spółkami miejskimi) oraz Aldony Machnowskiej-Góry (była członkinią rady nadzorczej Szpitala Południowego).

Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej wszyscy troje pozostali na stanowiskach.