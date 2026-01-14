Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach Źródło: TVN24

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń dla sklepów o 310 i zwiększenie limitu w gastronomii o 120, co w sumie spowoduje zmniejszenie łącznego limitu zezwoleń o 190.

Część zezwoleń, które obecnie przeznaczone są dla sklepów, zostanie rozdysponowana na poszczególne rodzaje zezwoleń w gastronomii. Chodzi o napoje alkoholowe zawierające od powyżej 4,5 procent do 18 procent zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18 procent alkoholu.

Zmiana preferencji w lokalach gastronomicznych

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że w ostatnim czasie w gastronomii obserwowana jest zmiana preferencji - rezygnacja z napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa na rzecz mocniejszych alkoholi.

Maleje liczba lokali gastronomicznych, w których sprzedawane i podawane jest wyłącznie piwo, natomiast wzrasta liczba lokali, w których podawany jest mocniejszy alkohol.

Tak więc lokale, które nie miały dotychczas zezwoleń na mocne alkohole, występują o takie zezwolenia.

Wzrosło zainteresowanie mocniejszymi alkoholami

W uzasadnieniu podano, że w przypadku sklepów sytuacja jest ustabilizowana i od 2022 roku zauważalny jest powolny spadek liczby punktów sprzedaży. W 2022 roku (stan na 31 grudnia) było 3387 punktów sprzedaży, natomiast w 2025 roku (stan na 31 grudnia) było o 152 punkty mniej - 3235 punktów.

Od połowy 2024 roku wzrosła natomiast liczba wniosków gastronomii o wydanie zezwoleń na mocniejsze alkohole, która przewyższyła ustalony limit.

W projekcie wskazano, że limity zezwoleń dla sklepów, choć dostępne, nie są obecnie wykorzystywane. Przeniesienie ich do gastronomii nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację planowanych dochodów w budżecie miasta.

