Legalne piwo pod chmurką na Polu Mokotowskim? Radni Lewicy złożyli projekt uchwały

Radni Lewicy chcą, by na Polu Mokotowskim, popularnym miejscu spotkań warszawiaków można było pić alkohol w przeznaczonej do tego strefie. Jak podali, inicjatywę poparło ponad pół tysiąca osób.

Radni złożyli w ratuszu obywatelski projekt uchwały legalizującej spożywanie alkoholu na części Pola Mokotowskiego. - Ponad 500 osób poparło inicjatywę, by było to możliwe nie tylko nad Wisłą - zaznaczył radny Marek Szolc (Nowa Lewica).

- Musimy zrównoważyć dwie potrzeby. Z jednej strony wiemy, że w Warszawie jest mnóstwo ludzi, którzy chcą sobie kulturalnie wypić piwo pod chmurką. Usiąść latem na kocu i miło spędzić czas. To jest po prostu fakt społeczny. Z drugiej strony, przez to, że wszędzie jest zakaz picia, to trzeba się bawić w grę w "kotka i myszkę" z policją i strażą miejską. Kończy się to tak, że ludzie chodzą pić gdzieś między bloki, siadają na ławeczkach, hałasują ludziom pod oknami w godzinach nocnych - powiedział radny.