Plac Poli Negri w Śródmieściu. Wojewoda się nie zgodził, ratusz chce zaskarżyć decyzję

Stołeczni radni zgodzili się na czwartkowej sesji, by ratusz zaskarżył decyzję wojewody w sprawie zmiany nazwy Placu Pięciu Rogów. Chodzi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania imienia Poli Negri placowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic Szpitalnej, Chmielnej, Brackiej, Kruczej i Zgoda.

Ratusz zaskarży decyzję wojewody mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewoda: nazwa nie może się powtarzać

Wojewoda argumentuje to faktem, że zgodnie "z zasadami kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich w Warszawie, nazwa nie może powtarzać istniejących nazw nadanych we właściwym trybie obiektom miejskim". Oznacza to, że w mieście nie może być dwóch obiektów miejskich: ulic, placów, skwerów, które mają tego samego patrona. Wojewoda przytacza fakt, że 16 września 2004 r. Rada Warszawy podjęła uchwałę, na mocy której jednej z ulic na Białołęce, która nie miała nazwy, nadała nazwę Poli Negri. Dodaje też, że nazwa ta nadal obowiązuje.