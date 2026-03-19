Śródmieście

Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień

Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie
Źródło: TVN24
Radni Koalicji Obywatelskiej z mazowieckiego sejmiku wnioskują o zabezpieczenie w budżecie województwa pieniędzy na budowę mazowieckiego ośrodka uzależnień przy szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. W takim scenariuszu do Śródmieścia przeprowadziłaby się między innymi poradnia terapii uzależnień z ulicy Kolskiej.

Radni chcą, by na terenie szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 powstał nowoczesny modułowy budynek.

Projekt, jak wynika z interpelacji, zakłada budowę trzykondygnacyjnego obiektu w technologii modułowej, o powierzchni około 2812 metrów kwadratowych.

"Inwestycja pozwoli na pełną centralizację świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych w jednej lokalizacji" - napisali radni. Znalazłyby w nim miejsce m.in. poradnie alkoholowa i narkotykowa, a także przestrzeń dla programu leczenia metadonem.

Radni zaznaczyli w interpelacji, że szpital Nowowiejski, jako jedyny na Mazowszu, prowadzi całodobowy oddział leczenia uzależnień od narkotyków. Podkreślili również, że centralizacja usług pozwala pacjentowi na uzyskanie kompleksowego leczenia od detoksykacji i hospitalizacji po opiekę ambulatoryjną w jednej lokalizacji.

Do Śródmieścia przeprowadziłaby się również poradnia terapii uzależnień z ul. Kolskiej 2/4 na Woli.

"Pacjent będzie leczony kompleksowo"

Wiceprzewodniczący komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Strzałkowski uważa, że prowadzenie terapii leczenia np. metadonem przy szpitalu jest znacznie lepsze niż w poradniach rozsianych po mieście, ponieważ pacjent jest znany personelowi medycznemu. - Najlepszym miejscem leczenia uzależnień jest miejsce, w którym pacjent będzie leczony kompleksowo - powiedział.

ZOBACZ: Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

Poradnie leczenia metadonem wywołują niepokój wśród mieszkańców. W lutym przeciwko takiej prywatnej poradni protestowali mieszkańcy Mokotowa, wcześniej mieszkańcy okolic ulicy Kijowskiej na Pradze-Północ, z której to lokalizacji przeniosła się poradnia.

Leczenie uzależnień metadonem polega na podawaniu ściśle kontrolowanych ilości leku. Przyjmowany jest doustnie, jednorazowo w ciągu doby. Metadon niweluje uczucie głodu narkotycznego, który jest głównym powodem powrotu do nałogu. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwutygodniowe niemowlę z zespołem abstynencyjnym na oddziale intensywnej terapii noworodków w CAMC Women and Children's Hospital; Charleston, Wirginia Zachodnia
Dzieci płacą za ból rodziców. Po przecięciu pępowiny zaczyna się piekło
Monika Winiarska
Leki
Fałszywe leki, prawdziwe ofiary. GIF ostrzega
TVN24
Mefedron, narkotyki
"Wchodzisz na stronę, zamawiasz". Uzależniają się już 12-latki
TVN24
Opracowała Alicja Glinianowicz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Czytaj także:
Wypadek na Rondzie ONZ
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
Śródmieście
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
Mokotów
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
Mokotów
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
Wola
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
Okolice
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Podmieniona faktura na milion euro
Śródmieście
Ewakuacja operatora dźwigu
Operator dźwigu w szpitalu, ewakuacja mieszkańców
Białołęka
Wnętrze sali koncertowej
Kończą remont budynków. Orkiestra planuje sezon
Praga Południe
Pożar na Białołęce
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
Białołęka
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest decyzja sądu
Alicja Glinianowicz
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
Białołęka
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria alarmów bombowych. Policja: nie było żadnego zagrożenia
Śródmieście
Dziki w Warszawie
Rzecznik Praw Obywatelskich pyta warszawski ratusz o dziki
Białołęka
Do zderzenia tramwajów doszło na ulicy Grójeckiej
Zderzenie tramwajów na Ochocie. Osiem osób poszkodowanych, trzy w szpitalu
Ochota
Dwie osoby odpowiedzą za zniszczenie ogrodzenia cerkwi
Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji
Praga Północ
Nie żyje ksiądz z Siedlec
Zakonnik i sprzątaczka brutalnie zamordowani. Podejrzany może uniknąć więzienia
Alicja Glinianowicz
Ciężarówka została wyciągnięta z tunelu w Alejach Jerozolimskich
Ciężarówka wbiła się w tunel przy dworcu, kierowca uciekł
Ochota
Stracił prawo jazdy
Pędził 122 km/h, stracił prawo jazdy
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki na spornym gruncie. Prokuratura złożyła skargę kasacyjną
Wola
Zatoka autobusowa przy Alei Komisji Edukacji Narodowej
Rozbudowa stacji metra Kabaty, zmiany dla pasażerów i kierowców
Ursynów
Zapory antyterrorystyczne na Trakcie Królewskim
Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego
Śródmieście
Ford Mustang we flocie policji
Odebrany pijanemu kierowcy Mustang trafił do policji
Okolice
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki sklepu. Została zwolniona
Okolice
Staw w Parku Szymańskiego
Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?
Wola
Uszkodzona szyba
Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny
Okolice
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Awantura w tramwaju, zatrzymany pasażer. "Był agresywny i miał nóż"
Śródmieście
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
Okolice
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Kierowca "pod wpływem"
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
Praga Północ
