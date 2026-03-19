Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień

Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie Źródło: TVN24

Radni chcą, by na terenie szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 powstał nowoczesny modułowy budynek.

Projekt, jak wynika z interpelacji, zakłada budowę trzykondygnacyjnego obiektu w technologii modułowej, o powierzchni około 2812 metrów kwadratowych.

"Inwestycja pozwoli na pełną centralizację świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych w jednej lokalizacji" - napisali radni. Znalazłyby w nim miejsce m.in. poradnie alkoholowa i narkotykowa, a także przestrzeń dla programu leczenia metadonem.

Radni zaznaczyli w interpelacji, że szpital Nowowiejski, jako jedyny na Mazowszu, prowadzi całodobowy oddział leczenia uzależnień od narkotyków. Podkreślili również, że centralizacja usług pozwala pacjentowi na uzyskanie kompleksowego leczenia od detoksykacji i hospitalizacji po opiekę ambulatoryjną w jednej lokalizacji.

Do Śródmieścia przeprowadziłaby się również poradnia terapii uzależnień z ul. Kolskiej 2/4 na Woli.

"Pacjent będzie leczony kompleksowo"

Wiceprzewodniczący komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Strzałkowski uważa, że prowadzenie terapii leczenia np. metadonem przy szpitalu jest znacznie lepsze niż w poradniach rozsianych po mieście, ponieważ pacjent jest znany personelowi medycznemu. - Najlepszym miejscem leczenia uzależnień jest miejsce, w którym pacjent będzie leczony kompleksowo - powiedział.

Poradnie leczenia metadonem wywołują niepokój wśród mieszkańców. W lutym przeciwko takiej prywatnej poradni protestowali mieszkańcy Mokotowa, wcześniej mieszkańcy okolic ulicy Kijowskiej na Pradze-Północ, z której to lokalizacji przeniosła się poradnia.

Leczenie uzależnień metadonem polega na podawaniu ściśle kontrolowanych ilości leku. Przyjmowany jest doustnie, jednorazowo w ciągu doby. Metadon niweluje uczucie głodu narkotycznego, który jest głównym powodem powrotu do nałogu.

Opracowała Alicja Glinianowicz