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Śródmieście

"Przypomina nam pani mamę". Dali garnki, zażądali 20 tysięcy

Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im do ośmiu lat więzienia
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście
Mówili, że jest podobna do ich matki i "podarowali" jej garnki, ale miała za nie zapłacić 20 tysięcy złotych. Zawieźli 88-latkę do banku, a sami czekali w pobliżu.

W ubiegłym tygodniu w Śródmieściu dwóch młodych mężczyzn zauważyło 88-letnią kobietę, która wracała do domu z zakupami w wózku.

"Podeszli do niej i powiedzieli, że jest bardzo podobna do ich mamy i chcą jej pomóc wnieść zakupy do mieszkania. Wzbudzając zaufanie kobiety, wręczyli jej komplet sztućców oraz garnki, zapewniając, że są to prezenty ze złota. Po chwili sytuacja przybrała jednak zupełnie inny obrót i zażądali 20 tysięcy złotych. Zawieźli kobietę do pobliskiego do banku, aby wypłaciła gotówkę, a sami czekali w okolicy" - opisuje w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Pracownik banku wezwał policję

Zachowanie kobiety wzbudziło podejrzenia pracownika banku, który zadzwonił pod numer alarmowy 112.

"Podarowali" garnki, zażądali pieniędzy
"Podarowali" garnki, zażądali pieniędzy
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

"Już po kilku minutach 88-latka była pod opieką śródmiejskich policjantów, którzy ustalili wizerunek oszustów i przekazali go innym patrolom. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 19 lat. To obywatele Rumunii, mieszkający na co dzień w Łodzi" - dodaje mł. asp. Jakub Pacyniak

Garnków mieli więcej

Policjanci ze Śródmieścia odholowali na parking samochód, którym mężczyźni przyjechali do stolicy. Znaleźli w nim kilka kompletów garnków, noże kuchenne i paralizator. Jeden z mężczyzn miał przy sobie niemal siedem tysięcy złotych.

Obaj usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa, za co grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. 22-latek i 19-latek zostali objęci policyjnym dozorem. 

Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im do ośmiu lat więzienia
Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im do ośmiu lat więzienia
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicjaoszustwo
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