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Śródmieście

Osiem firm chce przebudować ulicę Kruczą

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Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej
Konserwator o wpisie do rejestru zabytków ulicy Kruczej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej złożono osiem ofert. To kluczowa inwestycja w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Wszystkie zgłoszone oferty okazały się tańsze niż zakładał kosztorys inwestorski.

"Wszyscy chcą przebudować Kruczą" - ogłosił w poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich.

Oferty poniżej kosztorysu

Drogowcy otworzyli oferty dotyczące tej inwestycji. Zawierają się one w przedziale od ok. 51,5 do 75,5 mln zł. Oznacza to, że wszystkie mieszczą się poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego.

Najniższą ofertę, opiewającą na 51 474 082,30 zł, złożyła firma Skanska S.A. Pozostałe oferty złożyły firmy Balzola Polska wraz z Lantanią (blisko 59,5 mln zł) oraz Strabag (nieco ponad 60 mln zł). Kolejne propozycje napłynęły od spółki Wegarten, która wyceniła inwestycję na niemal 65,8 mln zł, oraz Wod-Kan-Bruk z kwotą powyżej 68,3 mln zł. Ponad 69,6 mln zł oczekuje konsorcjum Duna Polska i Adamietz Warszawa. Budimex zaproponował kwotę wartą blisko 74,8 mln zł, zaś najwyższą stawkę - niespełna 75,5 mln zł - przedstawiło konsorcjum Roverpol Sp. z o.o. i Rover Infraestructuras S.A.

ZDM, zastrzegł, że po zakończeniu szczegółowej analizy, wybrany zostanie wykonawca, który po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy, będzie miał około półtora roku na realizację wszystkich prac.

Wizualizacje Kruczej
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Wizualizacje ulicy Kruczej
Wizualizacje ulicy Kruczej
Źródło zdjęcia: ZDM
Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej
Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Wizualizacje ulicy Kruczej
Wizualizacje ulicy Kruczej
Źródło zdjęcia: ZDM
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

- Krucza wypięknieje. Zazieleni się i stanie się ulicą wygodną przede wszystkim dla mieszkańców, a nie ruchu tranzytowego. Powstanie na niej pieszy pasaż - bulwar z małą architekturą i drzewami, a mieszkańcy będą mieć do dyspozycji aż trzysta miejsc parkingowych na Kruczej i sąsiednich ulicach - skomentował Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Nowa ulica Krucza. Jaka będzie?

Zgodnie z projektem, przebudowana Krucza będzie zwężona do dwóch pasów (dziś są cztery pasy), a w środku powstanie park linearny z zielenią, ławkami i zbiornikami wodnymi. Zasadzona zostanie niska zieleń i 247 wysokich drzew.

Na deptak nie zostaną dopuszczeni rowerzyści, zostanie im poruszanie się razem z autami po jezdni z uspokojonym ruchem. Skrzyżowania zostaną wyniesione, nie będzie na nich sygnalizacji świetlnej. Na wysokości Grand Hotelu powstanie zielony miejski plac.

Po rozmowach z mieszkańcami zdecydowano, że przejazd wzdłuż ulic Nowogrodzkiej i Hożej (w przeciwną stronę) zostanie zachowany.

Zdaniem urzędników, dzisiaj Krucza podporządkowana jest przede wszystkim tranzytowi i musi się to zmienić, ponieważ jest to ulica w gęsto zabudowanej części miasta, która powinna odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej
Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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