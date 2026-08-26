Trójka przerobiona na ósemkę i parkowanie na kopercie
W czwartek strażniczka miejska patrolująca rejon Śródmieścia wraz z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich zwróciła uwagę na Mercedesa, zaparkowanego na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami przy Alejach Jerozolimskich. Za szybą pojazdu znajdowała się karta parkingowa, jednak jej wygląd wzbudził wątpliwości funkcjonariuszki.
Przerobiona cyfra
"Widniejąca na dokumencie data ważności nosiła ślady ingerencji - cyfrę '3' przerobiono na '8'. Miało to przedłużyć ważność uprawnień, które wygasły w kwietniu 2023 roku, aż do 2028 roku. Weryfikacja w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdziła przypuszczenia patrolu - karta już od ponad trzech lat była nieważna" - opisała w komunikacie straż miejska.
Doszło do fałszerstwa?
Funkcjonariusze wezwali na miejsce policjantów, którzy zrobili zdjęcia podrobionego dokumentu i przejęli sprawę fałszerstwa.
- Takie zachowania stanowią w uzasadnionych przypadkach przestępstwo podrobienia dokumentu. Niemniej jednak takie sprawy wymagają rzetelnego sprawdzenia uprawnień do parkowania w wyznaczonych do tego miejscach - zaznaczył asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Auto odholowano
Strażniczka wezwała holownik, który usunął pojazd z bezprawnie zajmowanego miejsca na parking depozytowy.
Strażnicy miejscy zapowiedzieli, że sprawca wykroczenia zapłaci wysoki mandat oraz poniesie koszty holowania. Dodali, że sfałszowanie dokumentu, które jest przestępstwem, będzie wyjaśniane w odrębnym postępowaniu.