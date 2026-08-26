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Śródmieście

Trójka przerobiona na ósemkę i parkowanie na kopercie

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Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Straż miejska o parkowaniu w miejscach dla osób niepełnosprawnych (wideo archiwalne)
Źródło wideo: TVN24 Wrocław
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa
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Mercedesem zaparkowanym w Alejach Jerozolimskich zainteresowali się strażnicy miejscy. Odkryli, że auto nie powinno tam stać. Miało sfałszowany dokument, uprawniający do korzystania z miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

W czwartek strażniczka miejska patrolująca rejon Śródmieścia wraz z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich zwróciła uwagę na Mercedesa, zaparkowanego na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami przy Alejach Jerozolimskich. Za szybą pojazdu znajdowała się karta parkingowa, jednak jej wygląd wzbudził wątpliwości funkcjonariuszki.

Przerobiona cyfra

"Widniejąca na dokumencie data ważności nosiła ślady ingerencji - cyfrę '3' przerobiono na '8'. Miało to przedłużyć ważność uprawnień, które wygasły w kwietniu 2023 roku, aż do 2028 roku. Weryfikacja w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdziła przypuszczenia patrolu - karta już od ponad trzech lat była nieważna" - opisała w komunikacie straż miejska.

Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Z nieważną karta parkingową stanął na kopercie
Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

Doszło do fałszerstwa?

Funkcjonariusze wezwali na miejsce policjantów, którzy zrobili zdjęcia podrobionego dokumentu i przejęli sprawę fałszerstwa.

- Takie zachowania stanowią w uzasadnionych przypadkach przestępstwo podrobienia dokumentu. Niemniej jednak takie sprawy wymagają rzetelnego sprawdzenia uprawnień do parkowania w wyznaczonych do tego miejscach - zaznaczył asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Auto odholowano

Strażniczka wezwała holownik, który usunął pojazd z bezprawnie zajmowanego miejsca na parking depozytowy.

Strażnicy miejscy zapowiedzieli, że sprawca wykroczenia zapłaci wysoki mandat oraz poniesie koszty holowania. Dodali, że sfałszowanie dokumentu, które jest przestępstwem, będzie wyjaśniane w odrębnym postępowaniu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
MandatyStraż miejskaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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