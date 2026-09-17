Warszawa przekazała dwie nieruchomości wojsku i strażakom
Jak podkreśla cytowany w komunikacie prasowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, decyzje podjęte przez radnych mają zwiększyć odporność miasta i możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych.
- Bezpieczeństwo mieszkańców buduje się nie tylko poprzez codzienne działania, ale także przez długofalowe decyzje wzmacniające odporność miasta. Przekazanie nieruchomości Wojskom Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej pozwoli rozwijać potencjał instytucji, które odgrywają kluczową rolę podczas sytuacji kryzysowych - mówi Rafał Trzaskowski.
Nowa siedziba dla brygady WOT
Nieruchomość przy Marszałkowskiej 77/79 zostanie nieodpłatnie przekazana Wojskom Obrony Terytorialnej. O przekazanie obiektu wystąpiło dowództwo formacji. Budynek stanie się siedzibą 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz innych struktur WOT działających w stolicy.
Obiekt ma około 8,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej, a jego kubatura przekracza 28,6 tys. m sześc.
Zgodnie z planami WOT, na parterze znajdzie się m.in. punkt rekrutacyjny. Wyższe kondygnacje mają zostać przeznaczone na potrzeby dowództwa i sztabu.
WOT planuje również udostępnić część parteru mieszkańcom. Mają tam być organizowane m.in. projekty i szkolenia dotyczące ochrony cywilnej.
18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest najmłodszą jednostką WOT na Mazowszu. Jej zadania nie ograniczają się do działań związanych z obronnością.
Żołnierze mogą być angażowani m.in. w zarządzanie kryzysowe, pomoc podczas klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze i ratownicze oraz współpracę z samorządami.
Budynek dla Akademii Pożarniczej
Druga nieruchomość znajduje się przy Matysiakówny na Żoliborzu. To niezabudowana działka o powierzchni ponad 4,6 tys. mkw., położona około kilometra od siedziby Akademii Pożarniczej.
Miasto przekaże ją Akademii Pożarniczej. Uczelnia planuje wybudować tam wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej.
Jednym z jego najważniejszych elementów ma być centrum szkolenia ochrony ludności. W podziemnych kondygnacjach zaplanowano natomiast schron i miejsca ukrycia, a także garaż.
Według zapowiedzi uczelni budynek ma zostać zaprojektowany tak, aby nie powodował uciążliwości dla okolicznych mieszkańców ani istniejącej infrastruktury.