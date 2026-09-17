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Śródmieście

Warszawa przekazała dwie nieruchomości wojsku i strażakom

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Budynek przy Marszałkowskiej stanie się siedzibą brygady WOT
Kosiniak-Kamysz: Wojska Obrony Terytorialnej przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Rada Warszawy zgodziła się na przekazanie dwóch miejskich nieruchomości - przy Marszałkowskiej oraz Matysiakówny. Pierwsza trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej, druga do Akademii Pożarniczej.

Jak podkreśla cytowany w komunikacie prasowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, decyzje podjęte przez radnych mają zwiększyć odporność miasta i możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych.

- Bezpieczeństwo mieszkańców buduje się nie tylko poprzez codzienne działania, ale także przez długofalowe decyzje wzmacniające odporność miasta. Przekazanie nieruchomości Wojskom Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej pozwoli rozwijać potencjał instytucji, które odgrywają kluczową rolę podczas sytuacji kryzysowych - mówi Rafał Trzaskowski.

Nowa siedziba dla brygady WOT

Nieruchomość przy Marszałkowskiej 77/79 zostanie nieodpłatnie przekazana Wojskom Obrony Terytorialnej. O przekazanie obiektu wystąpiło dowództwo formacji. Budynek stanie się siedzibą 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz innych struktur WOT działających w stolicy.

Obiekt ma około 8,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej, a jego kubatura przekracza 28,6 tys. m sześc.

Zgodnie z planami WOT, na parterze znajdzie się m.in. punkt rekrutacyjny. Wyższe kondygnacje mają zostać przeznaczone na potrzeby dowództwa i sztabu.

WOT planuje również udostępnić część parteru mieszkańcom. Mają tam być organizowane m.in. projekty i szkolenia dotyczące ochrony cywilnej.

18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest najmłodszą jednostką WOT na Mazowszu. Jej zadania nie ograniczają się do działań związanych z obronnością.

Żołnierze mogą być angażowani m.in. w zarządzanie kryzysowe, pomoc podczas klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze i ratownicze oraz współpracę z samorządami.

Budynek przy Marszałkowskiej stanie się siedzibą brygady WOT
Budynek przy Marszałkowskiej stanie się siedzibą brygady WOT
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Budynek dla Akademii Pożarniczej

Druga nieruchomość znajduje się przy Matysiakówny na Żoliborzu. To niezabudowana działka o powierzchni ponad 4,6 tys. mkw., położona około kilometra od siedziby Akademii Pożarniczej.

Miasto przekaże ją Akademii Pożarniczej. Uczelnia planuje wybudować tam wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej.

Jednym z jego najważniejszych elementów ma być centrum szkolenia ochrony ludności. W podziemnych kondygnacjach zaplanowano natomiast schron i miejsca ukrycia, a także garaż.

Według zapowiedzi uczelni budynek ma zostać zaprojektowany tak, aby nie powodował uciążliwości dla okolicznych mieszkańców ani istniejącej infrastruktury.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wojska Obrony TerytorialnejStraż pożarna
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