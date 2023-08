Radni znajdą więcej pieniędzy na remont Sali Kongresowej? Najpierw decyzja komisji konkursowej

Choć otworzone oferty w przetargu na przeciągający się remont Sali Kongresowej w Pałacu Kultury u Nauki są zbliżone do zabezpieczonych środków, jest groźba, że wciąż na inwestycję zabraknie pieniędzy. Radni już zastanawiają się nad kolejnymi rozwiązaniami. - Nie wykluczam, że być może, jeśli po analizie i ostatecznym wyłonieniu wykonawcy, budżet będzie zwiększony do kwoty, która jest wymagana w tym przetargu - skomentował wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz.

W 2023 roku Rada Warszawy zwiększyła budżet na tą inwestycję o 100 mln. Teraz wynosi on ponad 375 mln zł, z czego 338 mln zł władze Pałacu Kultury zarezerwowały na remont.

Zgłosiły się te same trzy firmy co w poprzednim przetargu. Najniższą ofertę złożyła korporacja budowlana Doraco (ponad 378 mln zł), nieco ponad 393 mln zł zaproponowało konsorcjum Adamietz. Najdrożej remont Sali Kongresowej wyceniła firma Control Process - blisko 550 mln zł.

W oczekiwaniu na decyzję komisji konkursowej

- Widać wyraźnie, że kwoty zaproponowane przez firmy startujące w przetargu są już zbliżone do środków, które zabezpieczyliśmy na remont Sali Kongresowej - skomentował Sławomir Potapowicz.

Pytany o to czy Rada Warszawy zwiększy budżet zaznaczył, że będzie to tematem analizy komisji budżetowej oraz radnych.

- Poczekajmy jednak na decyzję komisji konkursowej. Być może będą prowadzone negocjacje, być może w jakiś sposób zostanie ograniczony zakres remontu, dający możliwość sfinansować go z tych środków, które są w tej chwili zabezpieczone - powiedział. - Natomiast nie wykluczam, że być może, jeśli po analizie i ostatecznym wyłonieniu wykonawcy, budżet będzie zwiększony do kwoty, która jest wymagana w tym przetargu. Natomiast dzisiaj trudno cokolwiek przesądzać - dodał.

Sala Kongresowa zamknięta od dziewięciu lat

Sala Kongresowa została zamknięta we wrześniu 2014 r., a w 2015 rozpoczął się w niej remont. W planach było przystosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i m.in wymiana foteli. Koszt modernizacji wyceniono na ok. 45 mln zł.