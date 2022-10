Niekończący się remont Sali Kongresowej. Oferty w przetargu za wysokie. "Szukamy możliwości"

Jak przekazał nam rzecznik stołecznego ratusza Jakub Leduchowski, oferty w przetargu na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą "Modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania" zostały otwarte 30 czerwca tego roku. Postępowanie prowadził zarząd Pałacu Kultury i Nauki (to spółka miejska).

To oznacza kolejny poślizg inwestycji. Miasto podtrzymuje, że doprowadzi ją do końca, ale terminów już nie podaje. "Jesteśmy przekonani, że doprowadzenie remontu Sali Kongresowej do końca jest niezbędne. To bardzo ważny punkt na mapie Warszawy, również pod względem historycznym. W obecnej sytuacji finansowej miasta trudno jest jednak mówić o zwiększeniu budżetu inwestycji o setki milionów złotych" - przyznał Leduchowski.