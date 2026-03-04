Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych

Drogowcy zapowiadają więcej zieleni na kilku ulicach Źródło: ZDM

Pierwsza w tym roku nowa inwestycja Zarządu Dróg Miejskich ruszyła. "W alei Jana Pawła II rozpoczęła się realizacja jednej z najważniejszych tegorocznych przebudów realizowanych w centrum miasta. To symboliczny i jednocześnie bardzo konkretny początek intensywnego sezonu inwestycyjnego" - piszą w komunikacie drogowcy.

Nowa trasa rowerowa

Niedawno ZDM ogłosił pierwszy tegoroczny przetarg na inwestycję obejmującą infrastrukturę rowerową - to budowa nowej trasy wzdłuż ulicy Mickiewicza i na placu Wilsona. Teraz rozpoczęła się pierwsza tegoroczna budowa.

"Wykonawca - firma Balzola - działa już w al. Jana Pawła II odcinku między al. 'Solidarności' a ul. Elektoralną. Roboty rozpoczęły się błyskawicznie po nastaniu dobrej pogody. Na pierwszy ogień poszła rozbiórka fragmentów kilkudziesięcioletniego chodnika, który zostanie wyremontowany na całej długości inwestycji, czyli docelowo aż do ronda ONZ" - precyzują drogowcy.

Odcinek alei Jana Pawła II, gdzie prowadzone są prace

Jeszcze w marcu roboty powinny rozpocząć się także w rejonie skrzyżowania z ulicą Twardą. Pozwoli to prowadzić inwestycję równolegle w kilku miejscach. Jak zapowiada ZDM, prace zakończą się na przełomie wiosny i lata tego roku.

Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II

Inwestycja obejmuje budowę blisko kilometrowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie alei Jana Pawła II - na odcinku od ronda ONZ do alei "Solidarności". ZDM ocenia, że nowa trasa znacząco poprawi spójność sieci rowerowej w centrum Warszawy.

99 drzew

"Projekt kładzie szczególny nacisk na zieleń i jakość przestrzeni publicznej. Posadzimy dokładnie 99 drzew – w tym platany, klony, jarzęby i wiśnie – które uzupełnią istniejące szpalery i stworzą nowe wzdłuż ciągów pieszych. Wzdłuż alei powstaną także trzy parki kieszonkowe z nowoczesnymi meblami miejskimi i bogatą roślinnością ozdobną: różami, hortensjami, bylinami i trawami" - wymieniają urzędnicy.

Oprócz tego, nowa nawierzchnia z wielkoformatowych jasnych płyt, łączonych z antracytowymi elementami, ma uporządkować przestrzeń i nadać jej spójny, estetyczny charakter.

Zmieni się też organizacja ruchu na fragmencie ulicy Twardej - odcinek do skrzyżowania z Emilii Plater będzie dostosowany do ruchu jednokierunkowego (z zachodu na wschód). Na skrzyżowaniu z aleją Jana Pawła II powstanie wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy.

Drogowcy rozwiewają także wątpliwości dotyczące funkcjonowania pawilonów z kwiatami, które na stałe wpisały się w krajobraz przed Halą Mirowską i są ważnym elementem "ducha miejsca". "Od początku zależało nam na tym, aby zminimalizować niedogodności dla przedsiębiorców. Pawilony zostały tymczasowo przeniesione na wolną przestrzeń między placem Mirowskim a ulicą Elektoralną. Celem jest jak najszybsze przygotowanie docelowej przestrzeni i umożliwienie kwiaciarzom powrót na swoje stałe miejsca. Prace zaplanowaliśmy tak, by przerwa w normalnym funkcjonowaniu była jak najkrótsza" - zapewniają.

