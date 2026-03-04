Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych

Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Drogowcy zapowiadają więcej zieleni na kilku ulicach
Źródło: ZDM
Drogowcy chwalą się rozpoczęciem jednej z najważniejszych tegorocznych inwestycji w centrum miasta. Robotnicy zaczęli pracę w alei Jana Pawła II na odcinku pomiędzy "Solidarności" i Elektoralną. Pojawi się nowa nawierzchnia i sporo zieleni.

Pierwsza w tym roku nowa inwestycja Zarządu Dróg Miejskich ruszyła. "W alei Jana Pawła II rozpoczęła się realizacja jednej z najważniejszych tegorocznych przebudów realizowanych w centrum miasta. To symboliczny i jednocześnie bardzo konkretny początek intensywnego sezonu inwestycyjnego" - piszą w komunikacie drogowcy.

Nowa trasa rowerowa

Niedawno ZDM ogłosił pierwszy tegoroczny przetarg na inwestycję obejmującą infrastrukturę rowerową - to budowa nowej trasy wzdłuż ulicy Mickiewicza i na placu Wilsona. Teraz rozpoczęła się pierwsza tegoroczna budowa.

"Wykonawca - firma Balzola - działa już w al. Jana Pawła II odcinku między al. 'Solidarności' a ul. Elektoralną. Roboty rozpoczęły się błyskawicznie po nastaniu dobrej pogody. Na pierwszy ogień poszła rozbiórka fragmentów kilkudziesięcioletniego chodnika, który zostanie wyremontowany na całej długości inwestycji, czyli docelowo aż do ronda ONZ" - precyzują drogowcy.

Odcinek alei Jana Pawła II, gdzie prowadzone są prace
Odcinek alei Jana Pawła II, gdzie prowadzone są prace

Jeszcze w marcu roboty powinny rozpocząć się także w rejonie skrzyżowania z ulicą Twardą. Pozwoli to prowadzić inwestycję równolegle w kilku miejscach. Jak zapowiada ZDM, prace zakończą się na przełomie wiosny i lata tego roku.

Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Źródło: ZDM

Inwestycja obejmuje budowę blisko kilometrowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie alei Jana Pawła II - na odcinku od ronda ONZ do alei "Solidarności". ZDM ocenia, że nowa trasa znacząco poprawi spójność sieci rowerowej w centrum Warszawy.

99 drzew

"Projekt kładzie szczególny nacisk na zieleń i jakość przestrzeni publicznej. Posadzimy dokładnie 99 drzew – w tym platany, klony, jarzęby i wiśnie – które uzupełnią istniejące szpalery i stworzą nowe wzdłuż ciągów pieszych. Wzdłuż alei powstaną także trzy parki kieszonkowe z nowoczesnymi meblami miejskimi i bogatą roślinnością ozdobną: różami, hortensjami, bylinami i trawami" - wymieniają urzędnicy.

Oprócz tego, nowa nawierzchnia z wielkoformatowych jasnych płyt, łączonych z antracytowymi elementami, ma uporządkować przestrzeń i nadać jej spójny, estetyczny charakter.

Zmieni się też organizacja ruchu na fragmencie ulicy Twardej - odcinek do skrzyżowania z Emilii Plater będzie dostosowany do ruchu jednokierunkowego (z zachodu na wschód). Na skrzyżowaniu z aleją Jana Pawła II powstanie wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy.

Drogowcy rozwiewają także wątpliwości dotyczące funkcjonowania pawilonów z kwiatami, które na stałe wpisały się w krajobraz przed Halą Mirowską i są ważnym elementem "ducha miejsca". "Od początku zależało nam na tym, aby zminimalizować niedogodności dla przedsiębiorców. Pawilony zostały tymczasowo przeniesione na wolną przestrzeń między placem Mirowskim a ulicą Elektoralną. Celem jest jak najszybsze przygotowanie docelowej przestrzeni i umożliwienie kwiaciarzom powrót na swoje stałe miejsca. Prace zaplanowaliśmy tak, by przerwa w normalnym funkcjonowaniu była jak najkrótsza" - zapewniają.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Zwężą jezdnię na moście, zamkną chodnik nad Wisłostradą
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
Okolice
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
Okolice
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy
Ochota
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Okolice
Turyści z Dubaju na Lotnisku Chopina
"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju
Włochy
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
Okolice
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
Okolice
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Okolice
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Okolice
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Okolice
Na Białołęce powstanie nowy skwer
Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer
Białołęka
Nie żyje Adam Chełstowski
Ceniony fotograf zmarł na Placu Zamkowym. "Minuty płynęły bezlitośnie"
Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość
Gnał 160 kilometrów na godzinę. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat"
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
Wola
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 11 osób w sprawie pożaru przy ul. Kłobuckiej
Płonął budynek obok aresztu. 11 zatrzymanych
Ursynów
Fotoreporter Adam Chełstowski (2013)
Nie żyje fotoreporter Adam Chełstowski. Zmarł nagle w wieku 50 lat
TVN24
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Miał marihuanę, mefedron i żelki z THC
Bielany
Piwnica, w której funkcjonuje "hostel" przy Kijowskiej w Warszawie
Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
Praga Północ
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
Okolice
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
Wawer
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Okolice
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Okolice
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Okolice
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem
Okolice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Okolice
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki