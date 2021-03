Dokopali się do zabytkowego bruku. "Można spodziewać się dalszych znalezisk"

Jak zaznaczyli urzędnicy, na razie bruk został odkryty w dwóch skupiskach. "Jest go stosunkowo niewiele, zajmuje powierzchnię kilkudziesięciu metrów kwadratowych. W tamtym momencie roboty na większości placu budowy zostały od razu wstrzymane do czasu podjęcia dalszych decyzji. Jesteśmy już jednak po rozmowach ze służbami konserwatora" - dodali drogowcy.

Plac przyjazny pieszym, elegancki z zielenią

"Ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu, poza dojazdem do posesji i Chmielnej, a sam plac i prowadzące do niego dojazdy oznakowane zostaną jako 'strefa zamieszkania', co daje pierwszeństwo pieszym" - wyjaśniał wtedy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.