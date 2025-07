"Opóźnienia budzą poważne obawy". Co z remontem linii średnicowej?

Linia średnicowa do zabudowy Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Posłowie Michał Moskal i Andrzej Adamczyk (PiS) skierowali interpelację do ministra infrastruktury w sprawie planów modernizacji linii średnicowej w Warszawie. Ich zdaniem opóźnienia inwestycji budzą poważne obawy wśród mieszkańców stolicy i jej władz.

Jak przypominają w interpelacji posłowie, linia średnicowa, łącząca dworce Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, stanowi kręgosłup transportowy aglomeracji warszawskiej, obsługując zarówno ruch podmiejski, jak i dalekobieżny.

"Modernizacja tej linii, zapowiadana w ramach Krajowego Programu Kolejowego, miała rozpocząć się w 2025 roku, jednak według najnowszych doniesień prace zostały przesunięte na najwcześniej 2029 rok. Projekt obejmuje przebudowę około 50 km torów, modernizację ponad 30 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów na Wiśle i tuneli, oraz kluczowych stacji, takich jak Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna, a także budowę nowych przystanków, jak Warszawa Solec i Warszawa Nowy Świat. Szacowany koszt inwestycji wynosi co najmniej 8 mld zł, co czyni ją jedną z najdroższych i najbardziej złożonych inwestycji kolejowych w Polsce" - podnoszą.

Linia średnicowa w Warszawie Źródło: PKP PLK

Zapytali o szczegóły inwestycji

Posłowie oceniają, że "opóźnienia w realizacji projektu, sięgające już kilku lat, wywołują niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i władz Warszawy, które wskazują, że przebudowa linii średnicowej sparaliżuje centrum miasta, w tym Aleje Jerozolimskie, wpływając na ruch drogowy i tramwajowy". Zarzucają też brak transparentności w kwestii harmonogramu, przyczyn opóźnień oraz dokładnego zakresu prac, co według nich "budzi pytania o skuteczność zarządzania tą strategiczną inwestycją przez Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe SA". Dodatkowo twierdzą, że opóźnienia mogą zablokować inne kluczowe projekty miejskie, takie jak rozwój infrastruktury drogowej, co pogłębia chaos komunikacyjny w stolicy.

Posłowie zapytali ministra infrastruktury o to, jakie są dokładne plany jego resortu w sprawie modernizacji linii średnicowej w Warszawie. Poprosili o przedstawienie szczegółowego zakresu inwestycji, w tym planowanych prac na torach, mostach, tunelach, stacjach i nowych przystankach. Proszą też o wskazanie terminu rozpoczęcia przebudowy i wyjaśnienie, dlaczego harmonogram został przesunięty z 2025 na 2029 rok.

Moskal i Adamczyk dopytują również o aktualną szacunkową wartość inwestycji, jej źródła dofinansowania i aktualny koszt. Chcą wiedzieć także, na jakim etapie znajduje się proces inwestycyjny. Wreszcie pytają o przyczyny opóźnień realizacji inwestycji i korzyści, którą przyniesie sama modernizacja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Siedem lat pracy i wszystko zaczynamy od nowa. Wielkie kopanie przesunięte

Węzeł przesiadkowy na Ochocie

Obszernej odpowiedzi udzielił minister infrastruktury Piotr Malepszak. Podkreślił, że linia średnicowa jest najważniejszym i najbardziej obciążonym odcinkiem linii kolejowych w Polsce z dobowym ruchem ok. 900 pociągów, dlatego jej modernizacja powinna zostać dobrze zaprojektowana, aby zapewnić możliwość sprawnego prowadzenia ruchu przez kolejne 100 lat.

Zaznaczył, że konieczne jest uwzględnienie zakresów prac, które wcześniej nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, a obejmują m.in.: budowę węzła przesiadkowego w rejonie przystanku osobowego Warszawa Ochota, stacji WKD Ochota, stacji Warszawa Główna oraz planowanej stacji czwartej linii metra w rejonie wiaduktu w ciągu ul. Towarowej; czy przykrycie linii średnicowej płytą transferową na odcinku od przystanku osobowego Warszawa Ochota (ul. Towarowa) do ul. Żelaznej oraz zmianę płyty stropowej przykrywającej tunel na odcinku od ul. Żelaznej do zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Warszawa Centralna na płytę transferową. Ma to umożliwić w przyszłości zabudowę linii średnicowej obiektami kubaturowymi. konieczna jest również modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Emilii Plater; uszczelnienie stropu i dylatacji na stacji Warszawa Centralna oraz uwzględnienie w ramach modernizacji linii średnicowej przebudowy stacji WKD.

Konieczna jest też analiza możliwości dostosowania odcinków linii średnicowej i znajdujących się na niej obiektów infrastrukturalnych do funkcji ochronnej dla ludności cywilnej.

Dwa etapy prac

Jak poinformował minister infrastruktury, prace na linii średnicowej zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich to projekt pn. "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – etap IIa". Swoim zakresem obejmie odcinek od stacji Warszawa Wschodnia do ul. Wybrzeże Szczecińskie.

Drugi z etapów to projekt pn. "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – etap IIb". Ten z kolei obejmie swoim zakresem linię średnicową od stacji Warszawa Zachodnia (bez stacji) do ul. Wybrzeże Szczecińskie.

Przebudowy stacji i dwa łączniki

Realizacja etapu IIa obejmować będzie przebudowę, modernizację, budowę układu torowego, sieci trakcyjnej, teletechnicznej, energetycznej i sanitarnej.

Przebudowany ma zostać m.in. przystanek Warszawa Stadion. Ma powstać tam dodatkowy peron, wraz z zadaszeniem, małą architekturą i systemem informacji pasażerskiej. Zbudowany ma zostać także łącznik (wraz ze schodami stałymi, ruchomymi i windami) z peronów przystanku kolejowego do stacji metra Stadion Narodowy.

Rozbiórka, budowa i przebudowa czeka też stację Warszawa Wschodnia. Mają powstać nowe zadaszenia stacji, windy, schody stałe oraz ruchome i perony. W planach jest też przejście podziemne i łącznik pomiędzy przejściami podziemnymi a projektowaną ul. Tysiąclecia. Perony kolejowe na stacji Warszawa Wschodnia, mają być przebudowane w celu dostosowania infrastruktury do nowych przejść podziemnych i tuneli. Zbudowane ma zostać również zaplecze techniczno-socjalne w obrębie stacji Warszawa Wschodnia, w tym m.in. budynek wielofunkcyjny wraz z garażem, halą odstawczą i magazynem.

Dwa nowe przystanki

Realizacja etapu IIb obejmować będzie także przebudowę układu torowego oraz sieci trakcyjnej, teletechnicznej i energetycznej na całym odcinku. Przebudowany ma zostać przystanek Warszawa Ochota z dostosowaniem obiektu dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się poprzez zabudowę wind i schodów ruchomych oraz przykrycie przystanku stropem żelbetowym. Przebudowany ma być także przystanek Warszawa Śródmieście. Zbudowany ma też zostać łącznik podziemny pomiędzy stacjami Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście i stacją metra Centrum.

Dwa nowe przystanki mają powstać w rejonie ronda de Gaulle’a oraz pomiędzy ul. Solec i Wybrzeże Kościuszkowskie. Wówczas przystanek Warszawa Powiśle zostanie wyłączony z użytkowania. W planach jest też przebudowa kolejowych obiektów inżynieryjnych, w tym tunelu średnicowego i mostu średnicowego na Wiśle.

"Realizacja etapu IIa planowana jest na lata 2026-2029, planowana data wszczęcia postępowania przetargowego to II połowa 2025 r., natomiast planowana data podpisania umowy z wykonawcą to III kwartał 2026 r. Realizacja etapu IIb planowana jest po 2030 r." - zaznaczył w odpowiedzi na interpelację minister infrastruktury Piotr Malepszak. Jak dodał, konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji odcinka od stacji Warszawa Zachodnia (bez stacji) do ul. Wybrzeże Szczecińskie wynika z analizy możliwości wprowadzenia korekty rozwiązań projektowych do dokumentacji projektowej opracowywanej od 2018 roku.

"Szacunkowy koszt realizacji etapu IIa to 4,48 mld zł. Finansowanie planowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Infrastruktury, Klimatu, Środowiska na lata 2021-2027 (FEnIKS). Szacunkowy koszt realizacji etapu IIb to około 5 mld zł. Planowanym źródłem finansowania są środki unijne w ramach kolejnej perspektywy unijnej po 2027 r" - poinformował Malepszak.

Na jakim inwestycja jest etapie?

Jak przekazał minister infrastruktury, 26 marca została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej od stacji Warszawa Wschodnia do ul. Wybrzeże Szczecińskie oraz budowa nowej linii kolejowej łączącej linie kolejowe nr 7 i 9 wraz z budową, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych na odcinku od stacji Warszawa Wschodnia do ul. Wybrzeże Szczecińskie. 10 kwietnia został złożony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie budowy i przebudowy obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia – zakres 2 dla etapu IIa. "Wykonawca przekazał dokumentację projektową w zakresie projektu budowlanego i dokumentacji przetargowej zgodnie z postanowieniami umowy i obecnie podlega ona weryfikacji przez PKP PLK S.A. Ponadto Spółka dokonała uzgodnień dotyczących zakresu planowanej przebudowy, obejmującej zarówno tory kolejowe, jak i towarzyszącą infrastrukturę. Rozwiązania w zakresie planowanej inwestycji są na bieżąco konsultowane i uzgadniane z m.st. Warszawa, a w razie potrzeby są wypracowywane stosowne porozumienia" - zaznaczył Malepszak.

Dla etapu IIb uzyskane zostały decyzje środowiskowe, a obecnie trwa opracowanie projektu budowlanego.

Szybciej i bezpieczniej

Minister infrastruktury podkreślił, że modernizacja linii średnicowej w Warszawie niesie ze sobą wiele korzyści dla podróżnych. Jak wyliczył jest to m.in.: zwiększenie przepustowości. "Modernizacja infrastruktury torowej oraz systemów sterowania ruchem kolejowym umożliwi sprawniejszą obsługę większej liczby pociągów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Usprawnienie przejazdów oraz optymalizacja ruchu pozwolą na zmniejszenie opóźnień i zwiększenie płynności transportu. To z kolei przełoży się na lepszą synchronizację połączeń i większą niezawodność usług kolejowych" - wymienił. Jak dodał, jednym z kluczowych celów modernizacji jest wzrost przepustowości do 16 par pociągów na godzinę na linii kolejowej nr 2 i do 24 par pociągów na godzinę na linii kolejowej nr 448.

Kolejną z korzyści, jaką wymienił minister, jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pasażerów. Ma się do tego przyczynić unowocześnienie peronów, wprowadzenie lepszego oznakowania oraz nowoczesnych systemów monitoringu i informacji pasażerskiej. "Zabudowane zostaną szersze, zadaszone perony oraz nowoczesne oświetlenie, co poprawi warunki oczekiwania na pociągi, niezależnie od pogody. Dodatkowo modernizacja systemów informacyjnych pozwoli na bieżąco śledzić ruch pociągów, co ułatwi planowanie podróży, a poprawa systemów monitoringu oraz oświetlenia znacząco zwiększy bezpieczeństwo podróżnych, redukując ryzyko wypadków oraz niebezpiecznych incydentów" - podkreślił.

Kolejnym z punktów, wskazanym przez Piotra Malepszaka, jest zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego poprzez uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie liczby klientów dzięki lepszemu komfortowi podróży. Jak wskazał, tutaj ważna będzie budowa przystanków w rejonie ronda de Gaulle’a i ul. Solec.