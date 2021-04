Jak zmienić stolicę przy okazji remontu linii średnicowej? Apel do władz miasta

Tymczasem przedstawiciele Porozumienia Dla Pragi, Miasto Jest Nasze oraz Razem zorganizowali wideokonferencję poświęconą inwestycji PKP. Jak deklarowali, dążą do tego, by remont linii średnicowej został wykorzystany do poprawienia komfortu mieszkańców, wsparcia miejskiego transportu i rozwoju przylegających do linii dzielnic. - Ta inwestycja to jest jedna szansa na całe pokolenie – powiedziała podczas konferencji posłanka Razem Magdalena Biejat. - Otwiera możliwość przebudowania tkanki miasta wokół linii średnicowej w taki sposób, żeby lepiej ją dostosować do potrzeb mieszkańców i po to, by Warszawa rzeczywiście mogła stać się miastem bardziej otwartym, dostępnym, zrównoważonym i, mamy nadzieję, bardziej zielonym – mówiła.