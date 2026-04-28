Śródmieście Będą zmiany w projekcie przebudowy alei Jana Pawła II

Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwajarze na 2028 r. zaplanowali przebudowę alei Jana Pawła II na odcinku od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Alei Solidarności.

Aleja Jana Pawła II tylko z dwoma pasami

Przebudowane zostanie torowisko. Powstaną nowe, osobne tory dla tramwajów skręcających w ul. Stawki czy też w Broniewskiego oraz tor awaryjny na Rondzie "Radosława". Poszerzone i przesunięte na wylot skrzyżowania zostaną przystanki, które obsadzone zostaną rozchodnikiem, by zmniejszyć hałas.

Zmieni się też układ drogowy. Aleja zostanie zwężona do dwóch pasów, ale powstaną osobne lewoskręty, np. w ul. Anielewicza. Powstaną też trzy nowe przejścia dla pieszych przy ulicach Nowolipie, Dzielnej i Miłej. Rowerzyści zyskają ścieżki po obu stronach Alei z przejazdami przez nią.

Inwestycja tramwajarzy nie będzie ingerować w układ drogowy na Rondzie "Radosława". Zmieni się tam za to układ torowy.

Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II

Zmiana koncepcji, by zachować miejsca parkingowe

Mieszkańcy i przedsiębiorcy po prezentacji pierwszego projektu obawiali się, że zostaną zlikwidowane miejsca parkingowe - skośne miały być zamienione na równoległe. Tramwajarze zmienili jednak koncepcję, którą przedstawili na wspólnym posiedzeniu wolskiej i śródmiejskiej komisji polityki przestrzennej i ochrony środowiska.

- Wsłuchując się w to, co usłyszeliśmy zarówno od przedstawicieli władz dzielnicy, jak i od strony społecznej, doszliśmy do wniosku, że musimy szukać poprawy naszego projektu w kwestii dostępności miejsc parkingowych - powiedział na posiedzeniu wspólnych komisji wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Według obliczeń tramwajarzy w ciągu alei Jana Pawła II jest w tej chwili 70 miejsc postojowych. Po korektach będzie ich 78.

- Uwzględniając to, że w kilku miejscach, nie w ciągu alei Jana Pawła II, ze względu na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań będziemy musieli kilka miejsc usunąć - dodał przedstawiciel Tramwajów Warszawskich. - Cały bilans miejsc parkingowych dla tej inwestycji będzie przynajmniej neutralny, a może nawet o kilka miejsc wzrośnie - podkreślił.

Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, iż kwestia miejsc parkingowych jest dla mieszkańców ważna i dlatego tramwajarze zdecydowali się na korektę.

Zmiana do projektu, który został przekazany stronie społecznej, nie została jeszcze zaakceptowana przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym. Stanie się to niebawem.

Projekt zakładał likwidację 80 miejsc parkingowych

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski podkreślił, że w pierwotnym projekcie zarówno ratusz, jak i dzielnicowi radni podnosili problem likwidacji blisko 80 miejsc parkingowych na przewidzianym do modernizacji odcinku alei Jana Pawła II.

- Przypomnijmy, na tym odcinku jest wiele pawilonów handlowych miejskich, spółdzielczych i prywatnych. Dla niektórych jest to dorobek życia. Martwią się, że likwidacja miejsc parkingowych spowoduje spadek zainteresowania najemców ich lokalami. W covidzie dzielnica uratowała kilkaset firm w okolicy, dziś chcemy, żeby nadal przetrwały - dodał.

Zaznaczył, że gdy lokale opustoszeją, to ważny element miastotwórczy przestanie działać w tym miejscu.

- Za wcześnie, by ogłaszać pełny sukces, ale oceniam projekt na solidną czwórkę i podtrzymuję, że miejsca parkingowe przy lokalach handlowych są równie ważne jak nowe przejścia dla pieszych - podkreślił Strzałkowski.

Dodał, że warunkiem jest skonsultowanie końcowych zmian w projekcie z mieszkańcami, żeby wszystkie strony mogły się wypowiedzieć w tej kwestii.

Do sześćdziesięciu tramwajów na godzinę

Z ramienia Tramwajów Warszawskich sprawę przedstawił ich wiceprezes Konrad Niklewicz, który podkreślił, że modernizacja trasy w ciągu alei Jana Pawła II to jedna z większych inwestycji w historii spółki. Zaznaczył, że jest to kluczowy odcinek warszawskiej sieci tramwajowej, gdzie podczas porannego szczytu przejeżdża do sześćdziesięciu tramwajów na godzinę.

Wyjaśnił, że remont jest potrzebny, gdyż niektóre odcinki torowiska nie były odnawiane od 30 lat. Zaznaczył, że stan torowiska to jedno, jednak cała infrastruktura i układ wymagają modernizacji, bo np. platformy przystankowe są wąskie, niskie i krótkie, co oznacza m.in. brak możliwości postawienia na nich wiat; nie mieszczą się również dwa tramwaje.

Z kolei niektóre przystanki, np. na Stawki, wymagają wsiadania z poziomu jezdni, co jest problemem dla osób starszych, a także może rodzić sytuacje niebezpieczne w ruchu samochodowym.

Niklewicz zaznaczył, że w alei Jana Pawła II problemem jest też hałas "generowany przede wszystkim ruchem samochodowym, a konkretnie szumem toczących się opon po asfalcie". Problemem są też korki, które powstają przez brak wydzielonych pasów do skrętu, np. w ul. Nowolipie czy Anielewicza.

"Najbardziej wypadkowe miejsce na całej sieci tramwajów"

Podkreślił, że zachowany zostanie charakter alei Jana Pawła II jako drogi zarówno tranzytowej (dwa pasy do jazdy prosto), jak i lokalnej (wydzielone skręty). Ma to zapobiec wypadkom tramwajowym na skrzyżowaniu z Nowolipiem, jak przekazał Niklewicz, szczególnie z udziałem aut przewozu osób.

- To jest najbardziej wypadkowe miejsce na całej sieci tramwajów. Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie mielibyśmy więcej zdarzeń drogowych, zarówno poważnych kolizji, jak i drobnych zdarzeń niż tutaj - powiedział Niklewicz.

Przedstawiciel Tramwajów Warszawskich wyjaśnił, że zwężenie alei jest też związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który narzuca taki przekrój jezdni. Dodatkowo taki projekt wymuszają na tramwajarzach szpalery starych drzew, których nie da się przesadzić. - Nie ma innej możliwości, mieszcząc się w szpalerze istniejących drzew, jak zmiana przekroju jezdni. Będą miejsca, gdzie obecnie w Alei Jana Pawła II mamy trzy pasy do jazdy na wprost, według naszego projektu będą to dwa pasy do jazdy na wprost, ale wcale to się nie musi odbyć z niekorzyścią dla przepustowości ruchu - powiedział Niklewicz.

Jeśli chodzi o ruch tramwajowy, to poszerzone przystanki zostaną przeniesione na wyloty skrzyżowań, co ma znaczenie dla płynności ruchu tramwajowego i czasu przejazdu, gdyż tramwaje nie będą stały na czerwonym świetle na przystanku po obsłużeniu pasażerów. Pojawią się też na nich wiaty.

W kilku miejscach wybudowane zostaną dodatkowe tory tramwajowe do skrętu, np. z alei Jana Pawła II w ul. Stawki, a także w ul. Broniewskiego, tak żeby tramwaje skręcające nie blokowały tych jadących prosto.

W związku z tym pojawi się nowy przystanek na ulicy Stawki dla linii 16 skręcającej po osobnym torze. Stary przystanek na ul. Stawki zostanie wyniesiony ponad jezdnię - będzie to tzw. przystanek wiedeński.

Zmieniony zostanie także układ drogowy - pojawią się wydzielone skręty na niektórych skrzyżowaniach zarówno w lewo, jak i w prawo, np. w Nowolipie, a także lewoskręt w relacji południe - północ oraz prawoskręt w relacji północ - południe w Anielewicza, gdyż takie według tramwajarzy jest zapotrzebowanie.

Przebudowane zostaną wszystkie przystanki w rejonie ronda. Największe zmiany czekają przystanek przy CH Arkadia.

- Ze względu na ogromny ruch pasażerski postanowiliśmy zaprojektować nowe przejście dla pieszych, zbliżone do budynku centrum handlowego. Nowe przystanki zostaną wydłużone. Pojawi się też nowy tor dla tramwajów jadących z Okopowej. Tramwaj płynnie zmieni swój tor jazdy i pojedzie dalej, nie blokując tramwajów jadących w aleję Jana Pawła II lub skręcających w ul. Słonimskiego - wyjaśnił Niklewicz.

Powstanie też nowa relacja awaryjna, stworzona na prośbę Zarządu Transportu Miejskiego, która umożliwi przejazd tramwaju z ul. Okopowej w aleję Jana Pawła II. Tor będzie tylko jeden, nie będzie możliwości puszczenia tu ruchu pasażerskiego, gdyż nie ma takiej potrzeby, a poza tym wymagałoby to zmniejszenia przepustowości ronda.

Inwestycja w 100 proc. zostanie sfinansowana ze środków europejskiego Krajowego Planu Odbudowy i wyniesie prawie 170 mln zł.