Prywatny partner ma zainwestować w Halę Gwardii. W grze pozostało pięć firm

Rozpoczyna się kolejny etap poszukiwania partnera, który wykona remont Hali Gwardii. Zakończenie procedur i podpisanie umowy zaplanowane jest na połowę 2023 roku. Do tego czasu w sposobie funkcjonowania obiektu nic ma się nie zmienić.

Miasto przeszło do kolejnego etapu wyboru partnera, który ma wykonać remont i w przyszłości zarządzać oraz utrzymywać Halę Gwardii. Będzie on również odpowiedzialny za ustalenie z przyszłymi najemcami warunków działalności na terenie obiektu. Negocjacje w tej sprawie mają rozpocząć się we wrześniu i być prowadzone z pięcioma firmami - Food Hall Poland, Multibud Investment W. Ciurzyński, CBR Events, Budimex I oraz Mota-Engil Central Europe PPP 3.