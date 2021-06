Protest przed szpitalami i urzędem wojewódzkim. "Polskie pielęgniarki i położne mówią dość"

Tłum manifestujących - pielęgniarek i pielęgniarzy - z całego Mazowsze zebrał się również na placu Bankowym. - W tym miejscu chcą nawiązać dialog ze stroną rządową, bo tutaj znajduje się Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a wojewoda Konstanty Radziwiłł był także ministrem zdrowia. Mówią, że nie udało się to z obecnym ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, który – ich zdaniem – przygotował ustawę godzącą w interesy pielęgniarek i położnych, bo zabrakło tam bardzo ważnego elementu – wartościowania i po wprowadzeniu tej ustawy okaże się, że osoba z 20-, 30-letnim stażem zarabiać będzie mniej niż osoba, która dopiero zaczyna. Protestujący wskazują, że to jest po prostu niesprawiedliwe - relacjonowała reporterka TVN24 Małgorzata Telmińska.

"Kłamca, kłamca"

W pewnym momencie do protestujących wyszedł Konstanty Radziwiłł. - Rządy Zjednoczonej Prawicy od sześciu lat to czas, kiedy wynagrodzenia w służbie zdrowia, w szczególności pielęgniarek i położnych, wzrosły w sposób, który jest absolutnie bezprecedensowy. W 2015 roku podczas kampanii wyborczej w sposób nieodpowiedzialny obiecano państwu podwyżki - cztery razy 400 - i po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę, mimo, że nie było na to środków i oprzyrządowania prawnego, to realizowaliśmy właśnie tę obietnicę, która była wcześniej bez pokrycia i Państwa wynagrodzenia rosły z każdym rokiem coraz bardziej - przekonywał wojewoda mazowiecki.