"Kto wypierze wasze brudy". Protest właścicieli pralni przed Sejmem

- Bardzo źle jest w tej chwili. Musimy coś z tym zrobić, bo nie damy rady na dłuższą metę. Planujemy, żeby nas zauważono w końcu, bo nie ma innego wyjścia. Nikt nas nie widział do tej pory, a my jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od hoteli, restauracji, więc jeżeli tego wsparcia nie dostaniemy, to za miesiąc, dwa, nie będziecie gdzie mieli państwo przynieść garderoby do prania, i będziecie spać w hotelach w brudnej pościeli – dodała inna uczestniczka protestu.