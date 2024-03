Przed Sejmem podczas protestu rolników doszło do starć z policją. 14 funkcjonariuszy trafiło do szpitali, jeden z nich jest poważnie ranny. Zatrzymano 23 osoby. Minister spraw wewnętrznych zatrzymanych określił jako prowokatorów. W sieci pojawiło się też krótkie nagranie, na którym widać policjanta, który rzuca czymś w kierunku grupy protestujących. Rzecznik stołecznej komendy zapewnił, że filmik jest analizowany.

- Wylegitymowaliśmy ponad 1400 osób. Zatrzymaliśmy w sumie 52 osoby. Odpowiedzą za naruszenie naruszenie nietykalności policjanta, znieważenie i czynną napaść - przekazał w czwartek rano podinspektor Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji. - 14 policjantów zostało rannych, 13 z nich wróciło do domów, jeden jest hospitalizowany - dodał policjant. Komenda stołeczna przekazała też, że spośród 26 osób zatrzymanych blisko połowa była nietrzeźwa. Rekordzista miał 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Do przepychanek między funkcjonariuszami policji a protestującymi doszło w środę po godzinie 14 na ul. Wiejskiej w okolicach budynku Sejmu. Przy Kancelarii Prezydenta RP stał wóz policyjny z armatką wodną. Policjanci ubrani byli w kamizelki i kask, osłaniali się tarczami. Przed kancelarią premiera płonęły race i opony, zablokowana była trasa S17 w pobliżu skrzyżowania z Południową Obwodnicą Warszawy. Nad centrum miasta latał policyjny śmigłowiec.

Przed Sejmem doszło do starć z policją. Rolnicy obrzucili policję petardami, a także kostką brukową.

Część protestujących nawoływała do szturmowania Sejmu. Jak informowała Maja Wójcikowska, reporterka TVN24, jeden z protestujących próbował wedrzeć się do budynku Sejmu. Funkcjonariusze użyli gazu i granatów hukowych. Policja wezwała protestujących do rozejścia się.