Protesty przedsiębiorców w Warszawie. W dzień na placu Zamkowym, wieczorem na Nowogrodzkiej

"W warunkach obecnie obowiązujących obostrzeń polska gospodarka traci codziennie ponad 420 mln zł! A przecież rząd PiS już przymierza się do całkowitego lockdownu, który dla zmylenia nazywa 'narodową kwarantanną'. Wówczas dzienne straty będą nawet 2 razy większe! To prosta droga do gospodarczej katastrofy. Tysiącom polskich przedsiębiorców grozi bankructwo, tysiące pracowników może stracić zatrudnienie lub część pensji. To jest koszmar fundowany nam przez rządy nieodpowiedzialnych szaleńców, którzy konsekwentnie, krok po kroku, niszczą nasze życie społeczno-gospodarcze" - czytamy we wpisie Konfederacji zapowiadającym wydarzenie.