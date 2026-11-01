Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Święczkowski: jestem prezesem, będę przychodził codziennie

|
TK 1.11
Protest przed Trybunałem trwa. Zostało kilkadziesiąt osób
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W niedzielę wciąż trwa protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bierze w nim już znacznie mniej osób. Rano był tam Bogdan Święczkowski. - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska - powiedział do zgromadzonych. Zapowiedział, że będzie przychodził codziennie.

Noc z soboty na niedzielę pod Trybunałem Konstytucyjnym przebiegła spokojnie. W niedzielę rano pozostawało tam kilkudziesięciu protestujących. To znacznie mniej niż dzień wcześniej, kiedy według relacji reportera TVN24 Sebastiana Napieraja przed budynkiem zgromadziło się kilkaset osób.

- W tym momencie nie ma praktycznie nikogo, jeżeli chodzi o jezdnię. Te osoby, które są przed Trybunałem, znajdują się głównie na chodniku - relacjonował Sebastian Napieraj. Jak dodał, przed budynkiem nadal znajduje się scena, wykorzystywana między innymi do wystąpień i łączeń telewizyjnych.

Reporter zwrócił uwagę, że liczba uczestników protestu wyraźnie spadła. Według jego relacji dzień wcześniej przed Trybunałem było kilkaset osób. Nie potwierdził natomiast pojawiających się wśród części uczestników informacji o tysiącach protestujących.

"Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska"

W niedzielę, po godz. 8.30 pod Trybunałem Konstytucyjnym pojawił się Bogdan Święczkowski, który domagał się wpuszczenia na teren budynku. - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska i nie może mnie zwolnić. Była to decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mówił do zgromadzonych tam osób. 

Świeczkowski wezwał policjantów do wpuszczenia go na teren budynku oraz o to, aby "nie uczestniczyli w przestępczych działaniach uzurpatorów", którzy znajdują się na jego terenie.

- Nie słuchajcie Anny Korwin-Piotrowskiej, która nie jest sędzią Sądu Powszechnego i nigdy nie była sędzią TK. Wszystkie działania, które są wykonywane przez panią są nielegalne, uczestniczycie w nielegalnych działaniach - mówił Święczkowski. 

Zapowiedział również, że codziennie będzie przychodził przed Trybunał Konstytucyjny. 

Orędzie premiera Donalda Tuska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orędzie premiera Donalda Tuska

TVN24

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Do kryzysu w TK doszło po tym, jak w piątek po południu pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.

W ostatnich kilkudziesięciu godzinach głos w sprawie sytuacji wokół Trybunału zabierali przedstawiciele najważniejszych władz państwowych.

Premier Donald Tusk orędziu zapowiedział kontynuowanie działań dotyczących przywracania praworządności oraz zmian, które mają umożliwić Trybunałowi Konstytucyjnemu funkcjonowanie i orzekanie.

W związku z sytuacją w Trybunale Kostytucyjnym, w sobotę prezydent Karol Nawrocki odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych. Prezydentowi proponowano m.in. reset Trybunału, przedstawiono także koncepcję utworzenia rządu technicznego.

- Padały różne hasła w Pałacu Prezydenckim, na przykład hasło tak zwanego resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Nie do końca wiadomo, na czym ten reset miałby polegać. W tych konsultacjach nie uczestniczyli politycy Lewicy. To było jasne stanowisko, że nie chcą brać udziału w takich konsultacjach. Nie chcą rozmawiać z prezydentem, z człowiekiem, który odpowiada za kryzys w Trybunale i powstrzymywał pracę legalnie wybranych przez Sejm sędziów - powiedział reporter TVN24 Sebastian Napieraj.

Jak przekazał Napieraj, w rozmowach nie brała udziału również Koalicja Obywatelska. Reporter przytoczył relację Zbigniewa Konwińskiego, przewodniczącego klubu parlamentarnego. Powiedział on, że z Pałacu Prezydenckiego wykonano do niego telefon, a on wskazał osoby odpowiedzialne za dalszy kontakt. Kolejnego telefonu miało jednak już nie być.

Zaplanowano zgromadzenie sędziów

W sobotę wieczorem na stronie Sądu Najwyższego opublikowano także zarządzenie pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego o zwołaniu na wtorek, 3 listopada, na godz. 14 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

Sędziowie mają omówić "zagrożenia dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa" i podjąć w tej sprawie uchwałę.

Kapiński wskazał, że ze względu na "nadzwyczajny charakter zaistniałych okoliczności" nie zachowano przewidzianego w ustawie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.

Źródło: tvn24.pl/PAP
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyWarszawaPiSKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Strażacy interweniowali w stacji kontroli pojazdów w Łomiankach
Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków
Okolice
Natalia Zakrzewska-Sobczak i Dorota Oyrzanowska
Oklaski, muzyka i śmiech. Tak też mogą wyglądać pogrzeby
Dariusz Gałązka
Wiceminister finansów: w luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
Ponad 150 spółek, dziesiątki tysięcy fałszywych faktur na 900 milionów
Śródmieście
Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie
Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
Okolice
Mężczyzna miał wedrzeć się z nożem na teren szkoły
Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku. "Siał postrach wśród dzieci"
Wola
Zamknięta pergola w Parku Ujazdowskim
"Obiekt wyłączony z użytkowania". O dziwo nie chodzi o plac zabaw
Piotr Bakalarski
Pomnik Syreny oblany białą farbą
Syrenka znów oblana farbą, sprawa w prokuraturze
Śródmieście
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na S8. Drogowcy przeniosą się na Białołękę
Białołęka
Piaseczyńska kolej wąskotorowa
Chcą przywrócić regularne kursy na historycznej trasie
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
30-latek zatrzymany przed Trybunałem. "Uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki"
Śródmieście
Piątkowy pokaz fajerwerków nad stolicą
Fajerwerki nad Warszawą. Huk i rozbłyski w różnych częściach miasta
Śródmieście
Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej
Śmierć 27-latka poruszyła kierowców warszawskiego MZA
Klaudia Kamieniarz
Nielegalne składowisko odpadów w Wołominie
Krytyczny stan składowiska niebezpiecznych odpadów
Okolice
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie
Śródmieście
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursowały pociągi
Komunikacja
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Niewesoła sytuacja na budowie. "Niezgodności wykonania z dokumentacją"
Piotr Bakalarski
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Nowe informacje
Śródmieście
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Kazali mu śpiewać po polsku, a gdy nie potrafił, brutalnie pobili
Radom
Stare Powązki w Warszawie
Technologia na cmentarzu. Tu działa wyszukiwarka grobów
Śródmieście
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
40 tysięcy kary za dwa centymetry szyldu. Zwrot akcji w głośnej sprawie
Dariusz Gałązka
Policjanci znaleźli auto mężczyzny
Atak na małżeństwo na skrzyżowaniu. Auto znalezione na Pradze
Praga Południe
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany
Dariusz Gałązka
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Okolice
Odnawiają groby na Powązkach
Uratowali ponad 1700 grobów. Kwestują na Powązkach
Wola
Kolizja na Trasie Siekierkowskiej
Straciła panowanie nad autem, uderzyła w barierkę
Mokotów
Lotnisko Warszawa-Modlin
Nocny alarm na lotnisku. Ewakuowano 450 osób
Okolice
Podejrzany o atak z nożem w autobusie zatrzymany
Nożownik z autobusu zatrzymany. Policjanci znaleźli go w lesie
Bielany
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Dominik stracił nogi. Biegły oceni zachowanie maszynisty
Okolice
W skrytce w nadkolu były narkotyki (zdjęcie ilustracyjne)
Auto przewróciło się na bok. Kierowca zostawił pasażerkę i uciekł
Wola
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zginął na przejściu dla pieszych
Białołęka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki