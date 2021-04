Obywatele RP zablokowali Sąd Najwyższy. Dziś decyzja w sprawie sędziego Tulei 

W środę rano Obywatele RP zablokowali Sąd Najwyższy. Pojawiły się też duże siły policji. Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna ma w południe rozpoznać wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei do prokuratury.

Legalność Izby Dyscyplinarnej została zakwestionowana przez TSUE i Sąd Najwyższy , który uznał, że jej orzeczenia są nieważne. Ta właśnie izba ma dziś o 12 zdecydować o tym, czy sędzia Tuleya zostanie doprowadzony do prokuratury.

Blokowali wjazd dla pracowników

Jak przekazał na antenie TVN24 reporter Bartosz Filipowicz, przed godziną 8 kilkunastoosobowa grupa Obywateli RP blokowała wjazd do Sądu Najwyższego. - Zablokowany był wjazd dla pracowników. Obywatele RP stanęli z transparentem kilkanaście minut temu i w pewnym momencie większe siły policyjne pojawiły się na miejscu. I po kolei zostały te osoby zabierane, niektóre do radiowozów, inne są legitymowane. W tym momencie policja te osoby cały czas legitymuje, część z nich już trafiła do radiowozów i została gdzieś przewieziona - relacjonował.