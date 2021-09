Protest Młodzieżowego Forum LGBT+. Aktywiści przykleili się do ziemi przed MEiN

Kilkanaście młodych osób, głównie z Młodzieżowego Forum LGBT+, protestuje przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w alei Szucha. Część przykleiła się do ziemi i blokuje wejście do budynku.

Aktywiści z Młodzieżowego Forum LGBT+ od godziny 7 blokują wejście do Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ten sposób chcą wyrazić swój sprzeciw wobec polityki i wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka. Część z nich przykleiła się na ziemi przed gmachem, co ma symbolizować ofiary nienawiści i homofobii. Trzymają nekrologi podające powody śmierci między innymi "ignorancja", "indoktrynacja", "dehumanizacja" czy "znieczulica". Inni mają tabliczki z pytaniami: "To jest nagrywane. Czy przejdziesz obojętnie nad naszymi ciałami?" i "Nasz los jest nie wart rozmowy?".