Czterech policjantów rannych, 278 zatrzymanych po proteście przeciwników obostrzeń

"Zgromadzenie nie miało prawa się odbyć"

Kamienie, butelki, petardy

Rzecznik KSP mówił o przypadku skakania po radiowozach i uszkodzeniu ich. - W policjantów rzucane były kamienie, szklane butelki, ale również petardy. W tym przypadku nikt nie przekona nas, że mamy do czynienia ze zgromadzeniem, które ma charakter pokojowy - podkreślił policjant. - Policja użyła środków przymusu bezpośredniego w postaci chociażby siły fizycznej, pałek służbowych, granatów hukowych, ale także gazu w pojedynczych przypadkach tam, gdzie było to konieczne - wyliczał.

- W naszej ocenie, mieliśmy do czynienia z osobami, które nie reprezentowały żadnych poglądów konkretnych. To osoby, które wyrażały jeden pogląd: walki z policjantami - komentował.

278 osób zatrzymanych, ponad 120 mandatów

- Ponad 1100 osób zostało wylegitymowanych, jeżeli chodzi o sankcje mamy ich ponad pół tysiąca: ponad 120 mandatów karnych, blisko 350 wniosków skierowanych o ukaranie do sądu, ale też nie możemy zapominać o bardzo dużej liczbie osób zatrzymanych: dokładnie 278 osób. W 27 przypadkach mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem prewencyjnym w związku z tym, że osoby stwarzały zagrożenie same dla siebie i dla innych, a czynności nie było można wykonać na miejscu. Z tymi osobami czynności wykonano na komendach, po ich wykonaniu osoby zostały zwolnione - relacjonował Marczak. - Pozostałe 250 przypadków to zatrzymania procesowe związane z takimi przestępstwami jak naruszenie nietykalności policjantów, jak również czynny udział w zbiegowisku, w wielu przypadkach powiązane z działaniami chuligańskimi - opisywał.