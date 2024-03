Protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przed Sejmem

Ich postulat nie zmienił się od wielu miesięcy. Chcą, by podnieść rentę socjalną, która od marca wynosi 1780,96 złotych brutto do poziomu minimalnej krajowej, czyli do kwoty 4242 złotych brutto. Osoby z niepełnosprawnościami od urodzenia oraz ich opiekunowie walkę w tej sprawie zaczęli jeszcze, gdy rządziło PiS.

Projekt jest w Sejmie

Do protestujących wyszedł Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że spotyka się z różnymi środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że rentę socjalną otrzymuje 293 tys. osób. - Ta grupa przyniosła do Sejmu projekt ustawy zwiększający rentę socjalną do najniższej krajowej. W tym momencie prace były prowadzone i są nadal w komisji - przypomniał Krasoń. Dodał, że stanowisko komisji zostało przekazane.